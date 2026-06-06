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बनारस पहुंचे पूर्व क्रिकेटर इशांत शर्मा; गंगा आरती में शामिल हुए, विजिटर बुक में लिखी खास बात

वाराणसी: धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ईशान शर्मा पहुंचे. दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुए. पूरे भक्ति भाव से मां गंगा का पूजा पाठ किया और मां गंगा को नमन किया.

दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में इससे पहले भी वह दो बार शामिल हो चुके हैं. ईशान शर्मा द्वारा गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा कि मां गंगा की आरती देख ओर आशीर्वाद लेकर दिव्यता की अनुभूति हो रही है. आप सभी का शुक्रिया. इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर लगभग एक घंटे तक मौजूद रहे श्रद्धालु अपने बीच ईशान शर्मा को देख काफी उत्साहित नजर आए.

IPL-2026 की समाप्ति होने के बाद रिलैक्स होने के लिए इशांत शर्मा बनारस पहुंचे और पूरे बनारसी अंदाज में नजर आए. अक्सर काशी के लोग इनको घाट और सीढ़ियों पर घूमते हुए देखते हैं और अपने कमरे में कैद कर लेते हैं.

ईशांत शर्मा का बनारस से पुराना नाता है. वह बनारस के दामाद हैं. बनारस की बेटी और बास्केटबाल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह से उनका विवाह संपन्न हुआ है. तब से इशांत शर्मा अक्सर बनारस आते हैं और बनारस के घाट पर गलियों में घूमते हुए नजर आ जाते हैं.