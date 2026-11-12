क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सीएम धामी से की मुलाकात, जानें टर्बनेटर से क्या हुई बातचीत
सीएम धामी ने हरभजन के साथ हुई मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कहा- विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 12:31 PM IST
देहरादून: पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह आज गुरुवार को देहरादून पहुंचे. टर्बनेटर के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. ये शिष्टाचार भेंट देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर हुई. हरभजन सिंह अभी राज्यसभा सांसद हैं.
क्रिकेट हरभजन ने सीएम धामी से की मुलाकात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और शानदार उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई.
शासकीय आवास पर माननीय राज्यसभा सांसद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशेष पहचान बनाने वाले श्री @harbhajan_singh जी ने भेंट की। भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 12, 2026
हरभजन सिंह ने भी सीएम धामी के साथ हुई मुलाकात पर कहा कि- आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात करने का अवसर मिला. इस दौरान उत्तराखंड में खेलों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई. मुख्यमंत्री से मिलकर और खेलों के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा करके बेहद अच्छा लगा.
हरभजन अभी राज्यसभा सांसद हैं: पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं. उन्होंने मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर पंजाब से राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी. 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ले ली थी. उन्होंने आप छोड़ने का कारण पंजाब में खेल को बढ़ावा देने और नशे की समस्या पर अपनी बात अनसुनी किए जाने को बताया था.
हरभजन सिंह का जन्म जालंधर में हुआ: हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को पंजाब के जालंधर में हुआ था. उन्होंने 1995-96 में पंजाब की अंडर-16 क्रिकेट टीम से अपने नेशनल करियर की शुरुआत की थी. 1997-98 सीजन में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था.
आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से उनके आवास पर मुलाकात करने का अवसर मिला। इस दौरान उत्तराखंड में खेलों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी से मिलकर और खेलों के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा करके बेहद अच्छा लगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खेल जगत या किसी भी अन्य क्षेत्र में उत्तराखंड और देश के विकास में मैं अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर हूं। I would be more than happy to contribute towards the vision of Viksit Bharat. Thank you, Sir. @pushkardhami 🙏— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 12, 2026
हरभजन के नाम 417 टेस्ट विकेट हैं: हरभजन सिंह का टेस्ट डेब्यू 25 मार्च 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था. उन्होंने वनडे डेब्यू 17 अप्रैल 1998 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था. टी20 में हरभजन ने 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया था. हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले थे. इनमें उन्होंने कुल 417 विकेट लिए. 236 एकदिवसीय मैचों में उनके नाम 269 इंटरनेशनल विकेट हैं. 28 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हरभजन सिंह ने 25 विकेट लिए.
हरभजन सिंह टर्बनेटर के नाम से फेमस हैं: हरभजन सिंह भारत के महानतम ऑफ स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे हैं. उन्हें प्यार से 'भज्जी' और पगड़ी पहनने के कारण 'टर्बनेटर' के नाम से भी जाना जाता है.
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