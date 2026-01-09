ETV Bharat / state

ब्लाइंड T20 विजेता दुर्गा का ग्रैंड वेलकम, टीचर्स के साथ किया डांस, बताया संघर्ष

अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड T20 महिला वर्ल्ड जीतने के बाद इंदौर पहुंची दुर्गा, महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ ने किया ग्रैंड वेलकम.

ब्लाइंड T20 विजेता दुर्गा का ग्रैंड वेलकम (ETV Bharat)
January 9, 2026

इंदौर: हौसले यदि पक्के हो तो संकट में भी सफलता की राह तलाशी जा सकती है. कुछ ऐसी ही है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटर दुर्गा येवले की कहानी है, जो अब अपनी ही तरह दृष्टिबाधित छात्राओं और क्रिकेटरों के बीच आइकॉन बन चुकी है. इंदौर में अपनी संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की दृष्टिबाधित छात्राओं के बीच पहुंची दुर्गा ने न केवल अपने पुराने दिनों को याद किया, बल्कि वह अपनी सहेलियों और छात्रों को साथ जमकर थिरकी.

वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंदौर पहुंची दुर्गा

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्लाइंड T20 महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद दुर्गा गुरुवार को इंदौर पहुंची. जहां दुर्गा ने बताया कि "अपने संघर्ष के दिनों में वह कक्षा 11वीं से लेकर MA की पढ़ाई तक महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के आवासीय स्कूल में ही पढ़ी, क्योंकि कम उम्र से ही उसकी नजर कमजोर होने लगी. वह दूर तक नहीं देख पाती थी, इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर उसे बैतूल से परिजन इंदौर में दृष्टि बाधित छात्राओं की कल्याणर्थ संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ लेकर पहुंचे थे.

दुर्गा का इंदौर में स्वागत (ETV Bharat)

इंदौर की संस्था से मिली क्रिकेट खेलने की प्रेरणा

यहां उनके पास एडमिशन के पैसे नहीं थे, तो संस्था ने मदद की. इसके बाद यही संस्था दुर्गा के लिए सबसे बड़ी मददगार साबित हुई. जहां वह पढ़ाई-लिखाई के साथ क्रिकेट से जुड़ी. संस्था की प्रशासनिक अधिकारी डॉ डॉली जोशी ने उसे क्रिकेट के लिए प्रेरित किया. दिव्यांग क्रिकेट कैंप में प्रैक्टिस के लिए भेजा. संस्था में मैदान नहीं था, तब भी फर्श पर क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाई. इसके बाद पढ़ाई के साथ-साथ दुर्गा का क्रिकेट को लेकर जुनून बढ़ता गया.

2022 में सिलेक्शन होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा

साल 2022 में उसका सिलेक्शन पहले इंदौर जिला स्तर पर हुआ. इसके बाद 2023 में दुर्गा ने मध्य प्रदेश टीम के साथ नेशनल खेल में कदम रखा. इसके बाद दुर्गा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हाल ही में 2024 और 2025 में दुर्गा ने क्रिकेट के नेशनल टूर्नामेंट भी खेला. इसके लिए भी संस्था ने दुर्गा की मदद की. इस बीच मध्य प्रदेश की दिव्यांग महिला टीम ने नेशनल गेम्स में 19 राज्यों की टीमों को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया. जिसमें दुर्गा की विकेट कीपिंग और बैट्समैन के रूप में भूमिका निर्णायक रही."

टीचर्स के साथ किया डांस (ETV Bharat)

इंदौर में फ्रेंड्स ने गाए गाने, शिक्षकों के साथ किया डांस

दुर्गा अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच की स्टार प्लेयर है, जो आज अपने इस मुकाम पर पहुंचने का श्रेय अपनी संस्था और शिक्षकों को देती है. इंदौर में दुर्गा की सहेलियों ने गाने गाए, शिक्षकों के साथ डांस किया. संस्था ने बहुत धूमधाम से दुर्गा का वेलकम किया. इस दौरान दुर्गा के सम्मान में एक रैली भी निकाली गई. दुर्गा ने बताया "बीते दिनों में सचिन तेंदुलकर के अलावा नीता अंबानी और अपने फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा से मिली. जिनसे मिलकर उन्हें अच्छा लगा. बाकी अब दुर्गा चाहती है कि आगे अपना भविष्य भी क्रिकेट में ही बनाऊं. इसके लिए उसने अन्य मैचों के शेड्यूल के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है."

इधर संस्था की प्रशासनिक अधिकारी ने बताया दुर्गा की तरह संस्था की अन्य छात्रों को भी क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है. जहां से कई छात्राएं अब जिला स्तर के अलावा प्रदेश स्तर की टीम में अपना स्थान बना चुकी हैं.

