ETV Bharat / state

लखनऊ में सीएम योगी से मिलीं क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, कैबिनेट ने दी बधाई, महिला विश्व कप में किया था शानदार प्रदर्शन

लखनऊ : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्वकप में मिली ऐतिहासिक जीत पर शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने बधाई दी. कैबिनेट बैठक में टीम के जज़्बे, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन की सराहना की गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है. खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है.

उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर तैनाद दीप्ति शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक भवन में मुलाकात की. आगरा की रहने वाली दीप्ति शर्मा ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता था. उनके खेल की बदौलत भारत ने महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत हासिल की थी.

फाइनल में दीप्ति शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया और पांच विकेट भी दक्षिण अफ्रीका टीम के झटके थे. दीप्ति शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बेहतर खेलने की बात कही. लोक भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद दीप्ति उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के साथ पुलिस मुख्यालय भी गईं.