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छा गईं दीप्ति शर्मा, दुबई में रच दिया इतिहास,तीन विकेट नो रन

आगरा: ताजनगरी की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने दुबई में चल रही महिला एशिया कप में थाईलैंड के खिलाफ धमाल मचा दिया. क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने मैच में बिना कोई रन खर्च किए 3 विकेट लिए. इसके साथ ही दीप्ति शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गईं. अब दीप्ति के 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की तीसरी क्रिकेटर बन गईं. दीप्ति की इस उपलब्धि को लेकर परिवार और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है.

परिवार और फैंस खुश: दीप्ति के कोच और भाई सुमित शर्मा ने बताया कि इस मैच में दीप्ति ने थाईलैंड की गेंदबाज थिपाचा पुत्थावोंग (170 विकेट) को पीछे छोड़कर दुनिया की पहली गेंदबाज बनी हैं. दीप्ति की दमदार और घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम की जीत बेहद आसान हो गई. दीप्ति के लिए यह मैच बेहद खास रहा. जिसमें उसने बिना कोई रन खर्च किए 3 विकेट लिए हैं. दीप्ति के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से परिवार ही नहीं ताजनगरी के क्रिकेट प्रेमी बेहद खुश हैं. पूरे ताजनगरी में जश्न जैसा माहौल देखा जा रहा है. हर कोई दीप्ति के रिकॉर्ड पर गर्व कर रहा है.

दीप्ति ने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.- श्रीभगवान शर्मा, क्रिकेटर दीप्ति के पिता





दीप्ति की उपलब्धि पर परिवार और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर (Photo Credit: ETV Bharat)



दुबई में महिला एशिया कप हो रहा है. जिसमें भारत का मुकाबला थाईलैंड से सोमवार को हुआ. भारत की जीत के साथ ही मैच में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की दो उपलब्धियों में पूरे मैच में चार चांद लगा दिए.

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