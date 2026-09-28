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क्रिकेटर दीपक चाहर के 1.50 लाख के तीन बैट चोरी, बोले- पुलिस से शिकायत करूं या योगी और मोदी से

आगरा : क्रिकेटर दीपक चाहर के तीन बैट शास्त्रीपुरम ग्राउंड चोरी हो गए हैं. जिनकी कीमत 1.50 लाख रुपये से अधिक है. चोरी गए बैट को लेकर दीपक चाहर ने 49 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया. जो खूब ट्रेंड कर रहा है. जिसमें दीपक चाहर ने अपील की है कि जो भी बैट लेकर गया है, उन्हें वापस दे दे.

वह कह रहे हैं कि मैं पुलिस में शिकायत करूं, या योगी जी के पास जाऊं, या मोदी जी के पास जाऊं. या फिर सीधा भगवान से ही रिक्वेस्ट करूं कि जो भी बैट चुराकर ले गया है, उसको बुद्धि दे. जिससे वो मेरा बैट दे जाए. वीडियो अब तक 70 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं.

बता दें कि भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर आगरा के मूल निवासी हैं. जो अभी आगरा में रहे हैं. आगरा में रहकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं. क्रिकेटर दीपक चाहर शास्त्रीपुरम स्थित एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं. दीपक ने सोमवार देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. जो 45 सेकेंड का है. जिसमें अपने कीमती तीन बैट चोरी होने की जानकारी दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में दीपक चाहर ने चोर से अपील की है कि बैट वापस कर जाए. उन्हें ये नहीं पता है कि बैट कितना कीमती है. दीपक बता रहे हैं, कल शाम मेरे ऐसे तीन बैट, प्लेयर एडिशन के यहां से चोरी हो गए हैं. अब आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए ? बहुत अच्छे बैट थे. अभी वो जो चोरी करके ले गया है, उसको पता तो है नहीं कि कितने महंगे बैट थे. तीनों बैट 1.50 लाख रुपये के थे. चोर अब जाके या तो बेच देगा. या फिर उनसे टेनिस बॉल से खेलेगा.

क्रिकेटर दीपक चाहर वीडियो में कह रहे हैं कि भाई मुझसे ही ले लेता कुछ पैसे, मैं दे देता. या तो मेरे पास कई ऑप्शन हैं. इस टाइम पर या तो पुलिस में शिकायत करूं, या योगी जी के पास जाऊं, या मोदी जी के पास जाऊं. या फिर सीधा भगवान से ही रिक्वेस्ट करूं कि भाई जो भी चुराके ले गया है. उसको बुद्धि दे और मेरा बैट दे जाए. मैं पैसे दे दूंगा उसको. या फिर SS से रिक्वेस्ट करके और मंगा लेता हूं. दो-तीन बैट. तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए?

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