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क्रिकेटर आवेश ने दी अजमेर दरगाह में हाजिरी, 10 साल से यहां आ रहा परिवार

अजमेर: भारतीय क्रिकेटर आवेश खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में परिवार के साथ हाजिरी दी और चादर एवं फूल पेश किए. ख्वाजा साहब के दरबार में आवेश ने क्रिकेट करियर में कामयाबी और परिवार की सलामती की दुआ मांगी. दरगाह के खादिम सैय्यद असगर अली हाशमी ने उन्हें जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.

जियारत के बाद गेंदबाज आवेश खान ने कहा कि 'मेरे परिवार की ख्वाजा साहब में बेहद आस्था है. यही वजह है कि अक्सर अजमेर दरगाह फैमेली के साथ आते रहे हैं. आईपीएल खेल के समाप्त होने के बाद आवेश खान फिर से गरीब नवाज के दरबार में आए'. बीते 10 वर्ष से लगातार ख्वाजा साहब के दरबार में आ रहे हैं. उन्हें अजमेर आकर बेहद सुकून हासिल होता है.