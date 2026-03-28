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अधिकारी कर्मचारियों का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट, लाइट में होंगे मुकाबले, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह

जांजगीर-चांपा : क्रिकेट मैच की खुमारी एक बार फिर छाने लगी है. बढ़ती गर्मी के साथ ही युवा वर्ग शाम होते ही क्रिकेट मैदान की ओर रुख कर रहा है. वहीं आईपीएल मैचों का आनंद लेने के लिए कई लोग टीवी से चिपके हैं. क्रिकेट का यही जुनून अधिकारियों और कर्मचारियों में भी देखने को मिल रहा है. जांजगीर-चांपा जिले में पहली बार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. इस आयोजन को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है,इस प्रतियोगिता में इनामों की भी भरमार रहने वाली है.

कहां होगा मुकाबला ?

जांजगीर-चांपा जिले के हाईस्कूल मैदान में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी. जिले में पहली बार अधिकारी-कर्मचारी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है. इस प्रतियोगिता की रूपरेखा के बारे में आयोजकों ने जानकारी दी.