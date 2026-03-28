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अधिकारी कर्मचारियों का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट, लाइट में होंगे मुकाबले, क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह

जांजगीर चांपा में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा. इस टूर्नामेंट में अधिकारी और कर्मचारी जौहर दिखाएंगे.

Cricket tournament of officers and employees
अधिकारी कर्मचारियों का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 6:49 PM IST

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जांजगीर-चांपा : क्रिकेट मैच की खुमारी एक बार फिर छाने लगी है. बढ़ती गर्मी के साथ ही युवा वर्ग शाम होते ही क्रिकेट मैदान की ओर रुख कर रहा है. वहीं आईपीएल मैचों का आनंद लेने के लिए कई लोग टीवी से चिपके हैं. क्रिकेट का यही जुनून अधिकारियों और कर्मचारियों में भी देखने को मिल रहा है. जांजगीर-चांपा जिले में पहली बार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. इस आयोजन को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है,इस प्रतियोगिता में इनामों की भी भरमार रहने वाली है.

कहां होगा मुकाबला ?

जांजगीर-चांपा जिले के हाईस्कूल मैदान में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी. जिले में पहली बार अधिकारी-कर्मचारी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है. इस प्रतियोगिता की रूपरेखा के बारे में आयोजकों ने जानकारी दी.

Cricket tournament of officers and employees
अधिकारी कर्मचारियों का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को फिट और तंदुरुस्त रखना है. यह एक रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता होगी, जिसमें केवल जांजगीर-चांपा जिले के अधिकारी और कर्मचारी ही हिस्सा लेंगे- विश्वनाथ सिंह परिहार, संयोजक

इस प्रतियोगिता में जिले की कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी.साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए एक सद्भावना मैच भी आयोजित किया जाएगा. प्रतियोगिता की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों में काफी उत्साह है और वे सुबह-शाम अभ्यास भी कर रहे हैं- अर्जुन सिंह,जिला अध्यक्ष

अधिकारी कर्मचारियों का रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मैदान को दूधिया रोशनी से सजाया जा रहा है. आकर्षक तैयारियां की जा रही हैं. खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए चौका, छक्का और हैट्रिक विकेट पर विशेष इनाम दिए जाएंगे. प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 31 हजार रुपए और तृतीय पुरस्कार 21 हजार रुपए रखा गया है. एंट्री फीस 5500 रुपए निर्धारित की गई है और केवल 32 टीमों को ही लेने का मौका मिलेगा. प्रत्येक मैच 7 ओवर का होगा, जबकि फाइनल मैच 10 ओवर का खेला जाएगा.

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