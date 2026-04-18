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मूक बधिर क्रिकेटरों का होगा धनबाद में जुटान, 20 अप्रैल से भारत-नेपाल होंगे आमने-सामने

धनबाद: कोयलांचल में खेल जगत का एक बेहद खास और प्रेरणादायक आयोजन होने जा रहा है. यहां ऐसे खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जो न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं. लेकिन अपने खेल से सबका दिल जीतने का जज्बा रखते हैं. झारखंड मूक बधिर क्रिकेट संघ की ओर से भारत और नेपाल की टीमों के बीच यह मुकाबला आयोजित किया जा रहा है. झारखंड बधिर क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंडर-19 मूक-बधिर खिलाड़ियों के बीच भारत और नेपाल की टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा.

20 से 22 अप्रैल तक खेला जाएगा टूर्नामेंट

आयोजकों के अनुसार, यह मैच 20 और 21 अप्रैल को जामाडोबा स्थित जयलगोरा स्टेडियम में खेले जाएंगे. जबकि फाइनल मुकाबला 22 अप्रैल को धनबाद के रेलवे स्टेडियम में आयोजित होगा. इस आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. आयोजक रवि शेखर ने बताया कि भारतीय टीम में देश के छह राज्यों के खिलाड़ी शामिल होंगे. जिनमें झारखंड के दो खिलाड़ी भी जगह बना चुके हैं. खास बात यह है कि इनमें एक खिलाड़ी धनबाद का भी है. जिससे स्थानीय लोगों में गर्व और उत्साह है.

मैच को लेकर जानकारी देते आयोजक (ईटीवी भारत)



खिलाड़ियों को किया जाएगा प्रोत्साहित