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SMS स्टेडियम में क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियां बंद, STP, पाइपलाइन के बाद भी भूजल से ही क्यों हो रही मैदानों की मेंटेनेंस?

ट्रीटेड पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद मैदानों के रखरखाव के लिए फिर से ट्यूबवेल के जरिए भूजल का उपयोग शुरू कर दिया गया.

Stadium grass started drying up due to lack of maintenance
मेंटेन नहीं होने पर सूखने लगी स्टेडियम की घास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट से जुड़ी खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. यह कार्रवाई स्टेडियम के रखरखाव में भूजल के उपयोग, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से उपचारित पानी के इस्तेमाल, वर्षा जल संचयन और अन्य पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने के बाद की गई है.

एनजीटी की सख्ती के बीच सामने आया है कि स्टेडियम को भूजल पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए वर्ष 2018 में बनाई गई ट्रीटेड पानी की व्यवस्था लंबे समय से ठप पड़ी है. इसके चलते मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल का उपयोग किया जा रहा है.

पूरा ढांचा तैयार होने पर भी नहीं हो रही पानी की आपूर्ति... (ETV Bharat Jaipur)

ट्रीटेड पानी की आपूर्ति बंद: ज्योति नगर नाले पर जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने विशेष रूप से कस्टमाइज्ड एसटीपी स्थापित किया था. ज्योति नगर से एसएमएस स्टेडियम तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई. स्टेडियम परिसर में साइकिल वेलोड्रोम, आर्चरी और फुटबॉल मैदान के बीच दो बड़े स्टोरेज टैंक भी बनाए गए, जहां ट्रीटेड पानी संग्रहित कर खेल मैदानों तक पहुंचाया जा सके. लेकिन प्लांट लंबे समय तक सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सका और आखिर में ट्रीटेड पानी की आपूर्ति बंद हो गई. इसके बाद मैदानों के रखरखाव के लिए फिर से ट्यूबवेल के जरिए भूजल का उपयोग शुरू कर दिया गया.

Tank constructed in the stadium
स्टेडियम में तैयार की गई टंकी (ETV Bharat Jaipur)

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पहले हाईकोर्ट ने भी जताई थी चिंता: वर्ष 2016 में आईपीएल मैचों के दौरान भी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि क्रिकेट से बड़ा मुद्दा इंसानी जीवन और पानी का संरक्षण है. अदालत ने टिप्पणी की थी कि जब प्रदेश के कई हिस्सों में लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हों, तब मनोरंजन के लिए लाखों लीटर ताजे पानी का उपयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता. इसी आदेश के बाद सरकार ने एसएमएस स्टेडियम को प्रतिदिन 10 लाख लीटर ट्रीटेड पानी उपलब्ध कराने के लिए एसटीपी से जोड़ने की योजना लागू की थी. अब एनजीटी की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपए की यह व्यवस्था आखिर बंद क्यों होने दी गई.

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ट्रीटेड वाटर स्टोरेज के लिए बना टैंक (ETV Bharat Jaipur)

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यह था पूरा मामला: एनजीटी के आदेश के अनुसार, जयपुर के एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम के अलावा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मुंबई का डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम में अगले आदेश तक खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. मामले में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की ओर से बताया गया कि संबंधित स्टेडियमों को कई बार नोटिस जारी कर आवश्यक जानकारी, अनुपालन रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय मानकों के पालन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद संबंधित प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब या आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई.

Water treatment plant built on Sahakar Marg
सहकार मार्ग पर बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (ETV Bharat Jaipur)

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रिपोर्ट में क्या कहा?: एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बड़े खेल परिसरों द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकना, उपचारित जल का उपयोग सुनिश्चित करना और वर्षा जल संचयन जैसी व्यवस्थाओं को लागू करना पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य है. इन नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई आवश्यक है. अब संबंधित स्टेडियमों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए आवश्यक दस्तावेज और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. इसके बाद ही एनजीटी की संतुष्टि के आधार पर खेल गतिविधियों पर लगी रोक हटाने पर विचार किया जाएगा.

खेल परिषद के सचिव राजकेश मीणा का कहना है कि एनजीटी का जो नोटिस है उसके जवाब की तैयारी खेल परिषद कर रहा है. कस्टमाइज्ड एसटीपी प्लांट से पानी लेने के लिए जल्द ही जेडीए को पत्र लिखा जाएगा और उसके बाद ट्रीटेड पानी से ही स्टेडियम की मेंटेनेंस की जाएगी.

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