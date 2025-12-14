ETV Bharat / state

भारत ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदा, दिव्यांगजन टी-20 सीरीज पर कब्जा

रांचीः भारत और नेपाल के बीच जारी भारत-नेपाल दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली. इस जीत के साथ भारत ने ‘चैंपियन स्पिरिट कप’ अपने नाम कर लिया.

अमिताभ चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, अनगड़ा (उषा मार्टिन विश्वविद्यालय परिसर) में खेले गए मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए. नेपाल की ओर से रमजान अली ने 27 गेंदों में 43 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली, जबकि सुखलाल ने 22 और प्रिंस कुमार चौबे ने 17 रन जोड़े.

रांची में दिव्यांगजन टी-20 क्रिकेट मैच (ETV Bharat)

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत विस्फोटक रही. विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल शर्मा ने नाबाद 63 रन (53 गेंद) और कप्तान सूव्रो जोरदार ने 55 रनों की आतिशी पारी खेली. दोनों खिलाड़ियों ने 16.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 140 रन बनाकर टीम को यादगार जीत दिलाई. शानदार प्रदर्शन के लिए राहुल शर्मा को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया.