भारत ने नेपाल को 10 विकेट से रौंदा, दिव्यांगजन टी-20 सीरीज पर कब्जा
रांची में दिव्यांगजन टी-20 सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया.
Published : December 14, 2025 at 8:21 PM IST
रांचीः भारत और नेपाल के बीच जारी भारत-नेपाल दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली. इस जीत के साथ भारत ने ‘चैंपियन स्पिरिट कप’ अपने नाम कर लिया.
अमिताभ चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, अनगड़ा (उषा मार्टिन विश्वविद्यालय परिसर) में खेले गए मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए. नेपाल की ओर से रमजान अली ने 27 गेंदों में 43 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली, जबकि सुखलाल ने 22 और प्रिंस कुमार चौबे ने 17 रन जोड़े.
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत विस्फोटक रही. विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल शर्मा ने नाबाद 63 रन (53 गेंद) और कप्तान सूव्रो जोरदार ने 55 रनों की आतिशी पारी खेली. दोनों खिलाड़ियों ने 16.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 140 रन बनाकर टीम को यादगार जीत दिलाई. शानदार प्रदर्शन के लिए राहुल शर्मा को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया.
भारतीय गेंदबाजों में पहले मैच के स्टार साजिद तंबोली ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 3 विकेट झटके. महनतेश ने 2 और अकीब मलिक ने 1 विकेट अपने नाम किया. यह सीरीज झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राउंड टेबल इंडिया झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद समेत कई संस्थाओं के सहयोग से आयोजित की जा रही है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया.
