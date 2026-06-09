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क्रिकेटर बने हरियाणा के सीएम! माइकल क्लार्क के एक ओवर में जड़े दो छक्के, देखें शानदार वीडियो

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में संत कबीर कुटिया में मुलाकात की. दोनों के बीच फ्रेंडली मैच हुआ.

cricket match michael clarke nayab saini
cricket match michael clarke nayab saini (DPR Haryana)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 11:41 AM IST

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चंडीगढ़: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटिया में मुलाकात की. इसके बाद दोनों ने एक ओवर का क्रिकेट मैच खेला. माइकल क्लार्क ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक ओवर फेंका. जिसमें सीएम नायब सैनी ने दो छक्के जड़े और बाकी चार गेंदों को संभलकर खेला.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क और सीएम सैनी के बीच मुलाकात: हरियाणा के सीएम के लगातार छक्के देखने के बाद माइकल क्लार्क ने मुस्कुराते हुए कहा- "मुझे लगता है, अब गेंदबाजी बंद कर देनी चाहिए." इसके बाद दोनों के बीच हरियाणा में क्रिकेट और खेल प्रतिभाओं को लेकर लंबी चर्चा हुई.

क्रिकेटर बने हरियाणा के सीएम! माइकल क्लार्क के एक ओवर में जड़े दो छक्के (DPR Haryana)

खेल से जुड़े विषयों पर चर्चा: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि "संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री आवास) पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की. इस अवसर पर खेल, फिटनेस एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई.

क्लार्क ने हरियाणा में क्रिकेट अकादमी शुरू करने की जताई इच्छा: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा "मैंने उन्हें एक गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का जड़ दिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते बहुत अहम हैं. IPL अभी खत्म हुआ है और मैं अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में कमेंट्री करने के लिए यहां आया हूं. CM से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है. खेल के प्रति उनका प्यार और जुनून बहुत मायने रखता है. मुझे उम्मीद है कि हम हरियाणा से और भी बेहतर क्रिकेटर तैयार कर पाएंगे. मैं यहां और समय बिताना चाहता हूं और शायद अपनी क्रिकेट अकादमी भी शुरू करना चाहता हूं. कुछ युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यहां लाना और कुछ भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूं."

चंडीगढ़ में हुआ फ्रेंडली क्रिकेट मैच: दरअसल, माइकल क्लार्क न्यू चंडीगढ़ में आयोजित भारत और अफगानिस्तान टेस्ट मैच में कमेंट्री के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सोमवार रात चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ये फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया. मुलाकात के दौरान क्लार्क ने मुख्यमंत्री को अपने हस्ताक्षर वाला क्रिकेट बैट भी भेंट किया. मैच के बाद क्लार्क ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बिताया गया समय उनके लिए यादगार रहा. उन्होंने कहा- "मैंने मुख्यमंत्री को एक गेंद फेंकी और उन्होंने उस पर ही छक्का मार दिया. इसलिए मुझे लगता है कि अब गेंदबाजी बंद कर देनी चाहिए."

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