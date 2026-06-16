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IND vs AFG: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेला जाएगा मैच, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस

इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : पहले वनडे में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अजेय बढ़त लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. विराट कोहली और हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में अनुभवी रोहित शर्मा सबसे बड़े आकर्षण होंगे. मंगलवार को इकाना स्टेडियम में दोनों टीमों ने नेट सत्र में जमकर पसीना बहाया.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेला जाएगा मैच (Video credit: ETV Bharat) भारतीय टीम में कप्तान शुभमन गिल के साथ ही श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. साथ ही युवा गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी के लिए यह उपयोगिता साबित करने का सुनहरा अवसर है. दूसरी ओर अफगानिस्तान की उम्मीदें रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी पर टिकी हैं. इकाना की पिच और आंकड़ों की बात करें तो यहां लक्ष्य का पीछा करना अधिक फायदेमंद रहा है. अब तक खेले गए 14 मुकाबलों में 10 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती हैं, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुन सकता है.













इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले वनडे मुकाबले में खिलाड़ियों के लिए मौसम बड़ी चुनौती बनने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि मैच के समय भी तापमान 36-38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. इकाना की पिच पर आमतौर पर 260-280 रन का लक्ष्य काफी प्रतिस्पर्धी माना जाता है.







भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी के कोच साईराज बहुतुले अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेले जाने वाले दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए तैयार है. उन्होंने मगर अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता.