गमछा-तौलिया बिछाकर JSCA के बाहर सोए क्रिकेट प्रेमी, टिकट के लिए रातभर का इंतजार
रांची में जेएससीए के बाहर टिकट खरीदने के लिए रातभर से क्रिकेट प्रेमी जमे हुए हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 11:52 PM IST
रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टी20 मुकाबले का रोमांच अभी मैच से कई दिन पहले ही देखने को मिल रहा है.
5 और 6 अक्टूबर को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री होनी है लेकिन टिकट पाने की चाह में क्रिकेट प्रेमी रविवार रात से ही JSCA के बाहर जुटने लगे हैं. काउंटर अभी बंद हैं, रात का वक्त है लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार जारी है.
स्टेडियम के बाहर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वह क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी बयां कर रही है. किसी ने गमछा बिछाकर जमीन पर ही अपना ठिकाना बना लिया, तो कोई तौलिया बिछाकर सोता नजर आ रहा है. टिकट काउंटर के बाहर लोग रातभर यहीं रहने की तैयारी में हैं. कुछ क्रिकेट प्रेमी जागकर समय काट रहे हैं तो कुछ थकान के बाद वहीं लेट गए हैं.
इन लोगों की आंखों में नींद भले ही हो लेकिन मन में एक ही उम्मीद है, किसी तरह मैच का टिकट हाथ लग जाए. कई क्रिकेट प्रेमियों को डर है कि अगर वे देर से पहुंचे तो टिकट नहीं मिल पाएगा. यही वजह है कि काउंटर खुलने से कई घंटे पहले ही लोग अपनी जगह बनाकर बैठ गए हैं.
रात की ठंडक और सड़क किनारे की मुश्किलों के बीच भी क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है. कोई दोस्तों के साथ पहुंचा है तो कोई अकेले ही टिकट की उम्मीद में यहां डटा हुआ है. बातचीत में बार-बार मैच और भारतीय खिलाड़ियों का जिक्र हो रहा है. खासकर युवा खिलाड़ियों को रांची में अपनी आंखों के सामने खेलते देखने को लेकर फैंस में खासा उत्साह है.
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए भी क्रिकेट प्रेमियों में अलग उत्सुकता है. फैंस का कहना है कि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन मैदान से देखने का मौका उनके लिए खास होगा. इसी उत्साह ने उन्हें रातभर स्टेडियम के बाहर इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया है.
ऑफलाइन टिकटों की बिक्री JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पश्चिमी छोर यानी Western Periphery पर बनाए गए विशेष काउंटरों से होगी. कुल छह काउंटर बनाए गए हैं, इनमें चार काउंटर आम जनता के लिए होंगे, जबकि दो काउंटर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे.
काउंटर से टिकट खरीदने वाले एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट दिए जाएंगे और टिकट खरीदने के दौरान आधार कार्ड साथ रखना जरूरी होगा. वहीं, ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके लिए आधिकारिक पार्टनर वेबसाइट district.in का विकल्प दिया गया है.
लेकिन ऑनलाइन टिकट की सुविधा के बावजूद स्टेडियम के बाहर का नजारा कुछ और ही कहानी कह रहा है. गमछा और तौलिया बिछाकर जमीन पर सोते क्रिकेट प्रेमी, बगल में रखे अपने सामान और आंखों में टिकट पाने की उम्मीद रात के अंधेरे में JSCA के बाहर क्रिकेट का यह जुनून साफ दिखाई दे रहा है. काउंटर अभी नहीं खुले हैं, रात अभी बाकी है और इंतजार भी जारी है लेकिन क्रिकेट प्रेमियों ने तय कर लिया है कि टिकट मिलने की उम्मीद में यह रात JSCA के बाहर ही कटेगी.
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