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गमछा-तौलिया बिछाकर JSCA के बाहर सोए क्रिकेट प्रेमी, टिकट के लिए रातभर का इंतजार

JSCA के बाहर सोए क्रिकेट प्रेमी ( Etv Bharat )

रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टी20 मुकाबले का रोमांच अभी मैच से कई दिन पहले ही देखने को मिल रहा है.