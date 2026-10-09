रांची में फैंस वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को खेलते देखने को बेताब, भारत की जीत को लेकर हैं आश्वस्त
भारत- वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे T-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेटप्रेमियों का उत्साह चरम पर है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 3:20 PM IST
रांची: जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को भारत- वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले T-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेटप्रेमियों का उत्साह चरम पर है. शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होना है, जबकि दर्शकों के लिए दोपहर 3 बजे से स्टेडियम के द्वार खुलेंगे.
अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखने की चाह
हालांकि, मैच शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखने की चाह में दर्शक समय से पहले ही स्टेडियम पहुंचने लगे हैं. स्टेडियम के बाहर क्रिकेटप्रेमियों की मौजूदगी और उनके चेहरे पर दिख रही खुशी मुकाबले को लेकर दीवानगी बयां कर रही है.
कोई वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित है, तो किसी को ईशान किशन के मैदान पर उतरने का इंतजार है. क्रिकेटप्रेमियों के बीच खिलाड़ियों को लेकर अलग-अलग पसंद जरूर है, लेकिन भारतीय टीम की जीत की उम्मीद सभी के दिलों में एक जैसी है. दर्शकों का कहना है कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और वेस्टइंडीज को हराकर मुकाबला अपने नाम करेगी.
ईटीवी भारत से बातचीत में दिखा क्रिकेट का जुनून
ईटीवी भारत ने स्टेडियम के बाहर मौजूद क्रिकेटप्रेमियों से बातचीत की. इस दौरान किसी ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लेकर उत्साह जाहिर किया, तो किसी ने भारतीय टीम की जीत का भरोसा जताया. दर्शकों का कहना था कि मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों को खेलते देखना अपने आप में खास अनुभव है. यही वजह है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके बीच उत्सुकता बनी हुई है.
वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखने की चाह में प्रशंसक
वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखने की चाह रखने वाले प्रशंसकों को उम्मीद है कि उन्हें मैदान पर शानदार बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा. वहीं, ईशान किशन के प्रशंसक भी अपने पसंदीदा खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर उत्साहित नजर आए. दर्शकों के बीच खिलाड़ियों को लेकर चर्चा जारी है और हर कोई मुकाबले में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन देखना चाहता है.
मैच से पहले ही माहौल क्रिकेटमय
शाम 7 बजे शुरू होने वाले मुकाबले से पहले ही रांची में क्रिकेट का रंग चढ़ने लगा है. स्टेडियम के बाहर जुट रहे दर्शकों का उत्साह बता रहा है कि इस मुकाबले का उन्हें बेसब्री से इंतजार है. 3 बजे से प्रवेश शुरू होने के बावजूद प्रशंसकों की निगाहें मैच पर टिकी हैं. अब सभी को उस पल का इंतजार है, जब खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे और गेंद-बल्ले के बीच मुकाबला शुरू होगा.
क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय टीम जीत के साथ उनका उत्साह दोगुना करेगी. खिलाड़ियों के प्रति दीवानगी, जीत का भरोसा और स्टेडियम में अपनी टीम का समर्थन करने की चाह ने मुकाबले से पहले ही माहौल को रोमांचक बना दिया है.
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