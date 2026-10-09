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रांची में फैंस वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को खेलते देखने को बेताब, भारत की जीत को लेकर हैं आश्वस्त

टी-20 मैच को लेकर क्रिकेट फैंस उत्साहित ( Etv Bharat )

रांची: जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को भारत- वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले T-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेटप्रेमियों का उत्साह चरम पर है. शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होना है, जबकि दर्शकों के लिए दोपहर 3 बजे से स्टेडियम के द्वार खुलेंगे.

अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखने की चाह