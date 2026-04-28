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आरसीए और डेनमार्क के बीच होगी क्रिकेट एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत, डेनमार्क के राजदूत पहुंचे SMS स्टेडियम

राजस्थान क्रिकेट संघ और डेनमार्क क्रिकेट फाउंडेशन के बीच मंगलवार को एक समझौता हुआ. जानिए क्या होगा खास...

Cricket Match in SMS Stadium
डेनमार्क के राजदूत पहुंचे SMS स्टेडियम (Source : RCA)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 3:21 PM IST

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जयपुर: आरसीए और डेनमार्क के बीच क्रिकेट एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत होगी. इसके तहत मंगलवार को डेनमार्क राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन राजस्थान क्रिकेट संघ के ऑफिस पहुंचे और राजस्थान में क्रिकेट के विकास को लेकर एडहॉक कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की. इस दौरान एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी ने बताया कि डेनमार्क के राजदूत जयपुर पहुंचे और पहली बार राजस्थान के क्रिकेट इतिहास में इस तरह का समझौता होगा कि दोनों देशो के बीच क्रिकेट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत क्रिकेट की प्रतिभाओं को निखारने और खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा.

इस दौरान डेनमार्क के राजदूत ने राजस्थान की खेल संस्कृति की सराहना करते हुए क्रिकेट के विकास में सक्रिय सहयोग देने की इच्छा जताई है. इस साझेदारी के तहत एक विशेष एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के के उभरते हुए खिलाड़ियों को अलग-अलग कंडीशन में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पढ़ें : आरसीए एडहॉक कमेटी बोली, 'आईपीएल की तर्ज पर शुरू करेंगे आरपीएल, चुनाव की भी तैयारी'

अंडर 19 टीम जाएगी डेनमार्क : इस क्रिकेट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत राजस्थान की अंडर 19 पुरुष और अंडर 19 महिला टीम डेनमार्क का दौरा करेगी. वहीं, डेनमार्क से भी पुरुष और महिला टीम जयपुर आएगी और क्रिकेट की बारीकियां सीखेगी. डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने एसएमएस स्टेडियम का दौरा भी किया और मैदान के बारे में जानकारी ली.

इस मौके पर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने बताया कि यह साझेदारी न केवल राजस्थान में क्रिकेट को नई दिशा देगी, बल्कि भारत और डेनमार्क के बीच खेल संबंधों को भी मजबूत बनाएगी. इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से युवा खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा और क्रिकेट के स्तर में सुधार होगा.

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