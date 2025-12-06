ETV Bharat / state

वाराणसी में बच्चों का यौन शोषण करने वाला क्रिकेट कोच गिरफ्तार, सिलेक्शन के नाम पर करता था गंदा काम, पहले से दर्ज हैं कई केस

एकेडमी के दो नाबालिग बच्चों ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. पुलिस कर रही मामले की पूरी जांच.

पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 6:42 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 7:47 PM IST

वाराणसी : नाबालिग बच्चों का शोषण करने के आरोप में भेलूपुर पुलिस ने क्रिकेट कोच को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दो टीमों का गठन किया था. दो दिन पहले नाबालिग बच्चों ने भेलूपुर थाने में कोच के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. बच्चों ने बताया था कि कोच टीम में सिलेक्शन और फ्री में कोचिंग देने के नाम पर उनका यौन शोषण करता था.

एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, थाना जंसा के ग्राम मीरावन का रहने वाला क्रिकेट कोच मुरारीलाल उर्फ गौतम (45) सीरगोवर्धन क्षेत्र में किराए पर रहता था. क्षेत्र में ही क्रिकेट एकेडमी चला रहा था. एकेडमी के दो नाबालिग बच्चों ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. मामले में एसओजी-02 के साथ सर्विलांस टीम का गठन आरोपी को पकड़ने के लिए किया गया था.

आरोपी फ्री कोचिंग और सिलेक्शन के नाम पर देता था झांसा. (Video Credit; ETV Bharat)

संयुक्त अभियान में आरोपी मुरारीलाल को शनिवार को सीरगोवर्धन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है और उसके खिलाफ वर्ष 2021 में भी धारा 377, 420, 467, 468, 471 व पोक्सो एक्ट के तहत थाना लंका में मुकदमा दर्ज है.

आरोपी मुरारीलाल ने बताया, 2007 से क्रिकेट कोचिंग चला रहा हूं. जहां क्रिकेट कोच के रूप में बच्चों को क्रिकेट सीखाता हूं. इसके लिए बच्चों से 1200 रुपए फीस भी लेता हूं.

गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक विकास मिश्रा, लवकुश यादव, एसओजी-2 व सर्विलांस टीम के जवान शामिल थे. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी और बच्चों को अपना निशाना तो नहीं बना रहा था. घटना के बाद क्षेत्र में रोष व्याप्त है.

Last Updated : December 6, 2025 at 7:47 PM IST

