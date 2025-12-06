ETV Bharat / state

वाराणसी में बच्चों का यौन शोषण करने वाला क्रिकेट कोच गिरफ्तार, सिलेक्शन के नाम पर करता था गंदा काम, पहले से दर्ज हैं कई केस

पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )