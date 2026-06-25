ETV Bharat / state

वाराणसी में संपन्न हुई क्रिकेटर आकाशदीप की शादी; भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे

वाराणसी में संपन्न हुई क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )