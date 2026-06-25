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वाराणसी में संपन्न हुई क्रिकेटर आकाशदीप की शादी; भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह भी पहुंचे

जानकारी के मुताबिक, आकाशदीप और अक्षिता की शादी में 300 से ज्यादा खास मेहमान पहुंचे.

वाराणसी में संपन्न हुई क्रिकेटर आकाशदीप की शादी.
वाराणसी में संपन्न हुई क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:35 AM IST

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वाराणसी: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी वाराणसी के ताज गंगेज में धूमधाम से संपन्न हुई. शादी का मंडप महादेव की थीम पर बेहद आकर्षक सजाया गया था. काशी के विद्वान पंडितों ने द्वार-पूजा संपन्न कराई गई. इसके विधि-विधान के साथ विवाह की रस्में पूरी की गईं. इस दौरान VVIP अतिथियों का आना जारी रहा.

जानकारी के मुताबिक, आकाशदीप और अक्षिता की शादी में 300 से ज्यादा खास मेहमान पहुंचे. होटल में एंट्री QR कोड स्कैन करने के साथ हुई. अपनी शादी में आकाशदीप ने जमकर डांस भी किया. शाम लगभग 7:30 बजे उनका पूरा परिवार बिहार से वाराणसी के ताज गंगेज होटल पहुंचा. वहां मेहमानों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया.

उनकी शादी की थीम पूरे बनारसी अंदाज में रखी गई. वहां डमरू, नंदी, महादेव की थीम नजर आई. यह मंडप हर किसी को खूब पसंद आया. वहीं खाने की बात करें तो बनारसी व्यंजनों के साथ इंटरनेशनल डिशेज भी शामिल है. रिश्तेदारों और करीबियों की मौजूदगी में रस्में निभाई गईं.

क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. (Video Credit: ETV Bharat)

इस दौरान दूल्हा-दुल्हन को सजाने के लिए दिल्ली से मेकअप आर्टिस्ट भी बुलाए गए थे. आकाशदीप के घर वालों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के मौजूदगी में शादी की सभी रस्में निभाई गईं. भोजपुर स्टार और बीजेपी MLC पवन सिंह भी नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे.

भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाशदीप मूलतः बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं. मेहंदी की रस्म सासाराम में पूरी होने के बाद शादी वाराणसी में भव्य समारोह में संपन्न हुई. टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर होने की वजह से मुख्य खिलाड़ी इस समारोह में शामिल नहीं हो सके. शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा.

शादी के लिए सजा शानदार मंडप.
शादी के लिए सजा शानदार मंडप. (Photo Credit: ETV Bharat)

22 जून से चले वैवाहिक कार्यक्रम के अनुसार दो दिनों से उनके वैवाहिक कार्यक्रम बिहार के रोहतास में चले. 22 जून को उनका तिलक समारोह संपन्न हुआ. उनको हल्दी लगाई गई. वहीं, 23 जून को मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ.

इस दौरान आकाशदीप अपने परिवार के साथ झूमते, गाते, डांस करते हुए नजर आए. उन्होंने अपने हाथों पर अक्षिता के नाम की मेहंदी लगवाई. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं. हर कोई इस नए जोड़े को लेकर बेहद खुश है.

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