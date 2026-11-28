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खेत में खड़ी धान की फसल, सरकारी पोर्टल में मुक्तिधाम का फोटो दिखने से रकबा हुआ शून्य, कई किसान परेशान

कांकेर में सरकारी पोर्टल ने किया परेशान ( ETV BHARAT )

कांकेर. एक तरफ धान खरीदी किसानों के लिए खुशी ला रही है. तो वहीं कुछ तकनीकी गलतियों के चलते किसान परेशान भी हैं. ऐसा ही एक अनोखा मामला कांकेर से सामने आया है जिसके चलते किसान टोकन नहीं ले पा रहे हैं. दरअसल कुछ मामलों में खेत की जगह मुक्तिधाम की तस्वीर अपलोड कर दी गई है. जिले के अलग-अलग इलाकों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे कई किसानों की चिंता बढ़ गई है.

सरकारी पोर्टल में रकबा हो गया जीरो दरअसल, फसल गिरदावरी में कथित लापरवाही का खामियाजा जिले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है. खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर कई किसानों का रकबा शून्य दर्ज हो गया है. किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासन से भी की है.