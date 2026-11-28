खेत में खड़ी धान की फसल, सरकारी पोर्टल में मुक्तिधाम का फोटो दिखने से रकबा हुआ शून्य, कई किसान परेशान
कांकेर में फसल गिरदावरी में कथित लापरवाही का आरोप, खेत की जगह मुक्तिधाम की तस्वीर अपलोड, संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 9:30 PM IST
कांकेर. एक तरफ धान खरीदी किसानों के लिए खुशी ला रही है. तो वहीं कुछ तकनीकी गलतियों के चलते किसान परेशान भी हैं. ऐसा ही एक अनोखा मामला कांकेर से सामने आया है जिसके चलते किसान टोकन नहीं ले पा रहे हैं. दरअसल कुछ मामलों में खेत की जगह मुक्तिधाम की तस्वीर अपलोड कर दी गई है. जिले के अलग-अलग इलाकों से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे कई किसानों की चिंता बढ़ गई है.
सरकारी पोर्टल में रकबा हो गया जीरो
दरअसल, फसल गिरदावरी में कथित लापरवाही का खामियाजा जिले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है. खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर कई किसानों का रकबा शून्य दर्ज हो गया है. किसानों ने मामले की शिकायत प्रशासन से भी की है.
खेत की जगह मुक्तिधाम की तस्वीर
ऐसा ही मामला कांकेर के किसान अजय मोटवानी का है, जो पिछले 25 वर्षों से अपने खेत में धान की खेती कर रहे हैं और हर साल समर्थन मूल्य पर धान बेचते आ रहे हैं. लेकिन इस बार जब वे धान बिक्री के लिए टोकन कटवाने पहुंचे तो पोर्टल पर उनका रकबा शून्य दिखाई दिया. ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके खेत की जगह मुक्तिधाम की तस्वीर अपलोड होने की जानकारी सामने आई. इस गड़बड़ी के चलते किसान पिछले चार दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं.
इरिकबुट्टा में भी ऐसी ही परेशानी
ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल एक किसान तक सीमित है. जिले के इरिकबुट्टा क्षेत्र में भी कुछ किसान इस परेशानी से जूझ रहे हैं. यहां नवीन धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को उम्मीद थी कि अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. इस केंद्र में करीब 208 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से लगभग 50 पट्टाधारी किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य प्रदर्शित हो रहा है. किसानों का कहना है कि उनके खेतों तक पहुंचकर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी, इसके बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनका रकबा शून्य दर्ज कर दिया गया.
कलेक्टर ने कहा- सुधार के निर्देश दिए
मामले को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि शून्य रकबे से जुड़ी शिकायतें संज्ञान में आई हैं. प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने बताया कि यूएफआर के माध्यम से इन त्रुटियों को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं.
अब सवाल यह उठ रहा है कि जब खेतों में धान की फसल मौजूद है और मैदानी स्तर पर सत्यापन भी किया जा चुका है, तो आखिर पोर्टल पर गलत जानकारी किस आधार पर दर्ज की गई? फसल गिरदावरी में हुई इस कथित गड़बड़ी ने किसानों के सामने धान बेचने का संकट खड़ा कर दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देश के बाद किसानों के रिकॉर्ड में सुधार कब तक होता है और खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल को बेचने के लिए किसानों को कब राहत मिलती है.