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करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह बेकार, 6 साल बाद भी नहीं हुआ चालू

जामताड़ा: जिले में अजय नदी के तट पर करोड़ों रुपए खर्च कर बना विद्युत शवदाह गृह शव के इंतजार में जर्जर होने लगा है. सरकार की तरफ से निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया है. शवदाह गृह कब चालू होगा, इसे लेकर लोगों में सवाल उठने लगा है. इसे चालू कराने को लेकर न संबंधित विभागीय पदाधिकारी संवेदनशील हैं और न ही जनप्रतिनिधि इसके बारे में कोई पहल कर रहे हैं. शवदाह गृह चालू नहीं होने से दाह संस्कार करने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

लकड़ी की नहीं है कोई व्यवस्था

जामताड़ा अजय नदी श्मशानघाट पर शव के दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है. जिससे शव जलाने के लिए लोगों को लकड़ी के लिए भटकना पड़ता है. लकड़ी ऊंचे दाम पर मिलने से गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शव को किसी तरह लोग जलाकर दाह संस्कार करते हैं.

जानकारी देते वकील, समाजसेवी और डीसी (ईटीवी भारत)

स्थानीय समाजसेवियों ने कई बार की चालू कराने की मांग

विद्युत शवदाह गृह चालू कराने की मांग को लेकर कई बार स्थानीय समाजसेवी ने प्रशासन से मांग की है. लेकिन नतीजा अभी तक अधर में लटका हुआ है. स्थानीय समाजसेवी को लगा था कि विद्युत शवदाह गृह निर्माण होने के बाद यहां के लोगों को अपने परिजनों के शव के दाह संस्कार के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही लोगों को लकड़ी की समस्या से मुक्ति मिलेगी. लेकिन प्रशासन की उदासीनता की वजह से शवदाह गृह चालू होने का अब भी इंतजार है.