करोड़ों की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह बेकार, 6 साल बाद भी नहीं हुआ चालू
जामताड़ा में करोड़ों की लागत से बना शवदाह गृह 6 साल से बंद है. प्रशासन के अश्वासन के बाद भी चालू नहीं हुआ.
Published : May 6, 2026 at 2:12 PM IST
जामताड़ा: जिले में अजय नदी के तट पर करोड़ों रुपए खर्च कर बना विद्युत शवदाह गृह शव के इंतजार में जर्जर होने लगा है. सरकार की तरफ से निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया है. शवदाह गृह कब चालू होगा, इसे लेकर लोगों में सवाल उठने लगा है. इसे चालू कराने को लेकर न संबंधित विभागीय पदाधिकारी संवेदनशील हैं और न ही जनप्रतिनिधि इसके बारे में कोई पहल कर रहे हैं. शवदाह गृह चालू नहीं होने से दाह संस्कार करने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
लकड़ी की नहीं है कोई व्यवस्था
जामताड़ा अजय नदी श्मशानघाट पर शव के दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है. जिससे शव जलाने के लिए लोगों को लकड़ी के लिए भटकना पड़ता है. लकड़ी ऊंचे दाम पर मिलने से गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शव को किसी तरह लोग जलाकर दाह संस्कार करते हैं.
स्थानीय समाजसेवियों ने कई बार की चालू कराने की मांग
विद्युत शवदाह गृह चालू कराने की मांग को लेकर कई बार स्थानीय समाजसेवी ने प्रशासन से मांग की है. लेकिन नतीजा अभी तक अधर में लटका हुआ है. स्थानीय समाजसेवी को लगा था कि विद्युत शवदाह गृह निर्माण होने के बाद यहां के लोगों को अपने परिजनों के शव के दाह संस्कार के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही लोगों को लकड़ी की समस्या से मुक्ति मिलेगी. लेकिन प्रशासन की उदासीनता की वजह से शवदाह गृह चालू होने का अब भी इंतजार है.
शीघ्र विद्युत शवदाह गृह चालू कराने की मांग
स्थानीय समाजसेवी जामताड़ा जिला प्रशासन से बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह को शीघ्र चालू कराने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है करोड़ों रुपए खर्च कर विद्युत शवदाह गृह तो बन गया है, लेकिन अब तक चालू नहीं होने से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शव को दाह संस्कार करने में काफी परेशानी होती है. लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे परेशानी काफी बढ़ जाती है. शवदाह गृह 2019 से बनकर तैयार है.
उपायुक्त ने शीघ्र ही चालू करने का दिया भरोसा
इस पूरे मामले को लेकर जब जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार से संपर्क कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया. इसपर उन्होंने शीघ्र ही इस बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने का भरोसा दिया. उपायुक्त ने कहा एक दो महीने के अंदर सभी पहलुओं को देखकर कार्रवाई की जाएगी और विद्युत शवदाह गृह को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा.
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