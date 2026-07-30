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तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार, मुक्तिधाम से आई संवेदनशील तस्वीर, ग्रामीणों में दिखी नाराजगी

कबीरधाम से एक संवेदनशील तस्वीर सामने आई है.यहां मुक्तिधाम में शेड नहीं होने से परिजनों ने तिरपाल बांधकर अंतिम संस्कार किया.

Cremation under tarpaulin
तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
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कबीरधाम : जिले के मगरदा गांव से बदहाल व्यवस्थाओं की एक संवेदनशील तस्वीर सामने आई है. यहां मुक्तिधाम में शेड नहीं होने के कारण एक परिवार को मूसलाधार बारिश के बीच अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा. बारिश से बचने के लिए लोगों ने तिरपाल और छतरियों का सहारा लिया, लेकिन अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया भीगते हुए पूरी करनी पड़ी. इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

निवेदन के बाद भी असर नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि मुक्तिधाम में शेड निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है. कई बार ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों को इस संबंध में आवेदन और मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. परिणामस्वरूप बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन के प्रति ग्रामीणों में नाराजगी
घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है.उनका कहना है कि यदि समय रहते मुक्तिधाम में शेड और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण कर दिया गया होता, तो शोकाकुल परिवार को इस कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मुक्तिधाम में शीघ्र शेड, बैठने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार बारिश या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में करने के लिए मजबूर न होना पड़े. यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है. जिम्मेदार अधिकारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

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