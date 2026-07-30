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तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार, मुक्तिधाम से आई संवेदनशील तस्वीर, ग्रामीणों में दिखी नाराजगी

कबीरधाम : जिले के मगरदा गांव से बदहाल व्यवस्थाओं की एक संवेदनशील तस्वीर सामने आई है. यहां मुक्तिधाम में शेड नहीं होने के कारण एक परिवार को मूसलाधार बारिश के बीच अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा. बारिश से बचने के लिए लोगों ने तिरपाल और छतरियों का सहारा लिया, लेकिन अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया भीगते हुए पूरी करनी पड़ी. इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



निवेदन के बाद भी असर नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि मुक्तिधाम में शेड निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है. कई बार ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों को इस संबंध में आवेदन और मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. परिणामस्वरूप बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.