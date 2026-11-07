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BBMB के 4200 करोड़ के फैसले पर गरमाई सियासत, जयराम बोले- कांग्रेस को श्रेय लेने का नैतिक अधिकार नहीं

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से मिलने वाले करीब 4,200 करोड़ रुपये के बकाया एरियर को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले का श्रेय लेने पर कांग्रेस सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिली यह राहत किसी एक सरकार या नेता के प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके लिए करीब 30 साल तक संघर्ष चला है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से लेकर प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह और उनकी सरकार तक सभी ने अलग-अलग समय पर इस मामले को आगे बढ़ाया. जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चुनावी गारंटी पर भी जवाब मांगा.

जयराम ने कहा कि हिमाचल को BBMB में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई वर्ष 1996 से चल रही थी. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वर्ष 1992 में हिमाचल के पानी पर रॉयल्टी का मुद्दा उठाया था. उस समय उनकी इस मांग का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आगे चलकर यही मुद्दा प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई का आधार बना. वर्ष 1993 में शांता कुमार के नेतृत्व में हिमाचल से दिल्ली तक अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी.