BBMB के 4200 करोड़ के फैसले पर गरमाई सियासत, जयराम बोले- कांग्रेस को श्रेय लेने का नैतिक अधिकार नहीं
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल को 30 साल के संघर्ष का परिणाम मिला है. इसका श्रेय किसी एक सरकार को नहीं जाता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से मिलने वाले करीब 4,200 करोड़ रुपये के बकाया एरियर को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले का श्रेय लेने पर कांग्रेस सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिली यह राहत किसी एक सरकार या नेता के प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके लिए करीब 30 साल तक संघर्ष चला है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से लेकर प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह और उनकी सरकार तक सभी ने अलग-अलग समय पर इस मामले को आगे बढ़ाया. जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की चुनावी गारंटी पर भी जवाब मांगा.
जयराम ने कहा कि हिमाचल को BBMB में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई वर्ष 1996 से चल रही थी. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वर्ष 1992 में हिमाचल के पानी पर रॉयल्टी का मुद्दा उठाया था. उस समय उनकी इस मांग का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आगे चलकर यही मुद्दा प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई का आधार बना. वर्ष 1993 में शांता कुमार के नेतृत्व में हिमाचल से दिल्ली तक अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी.
धूमल सरकार के समय तय हुई थी 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में हिमाचल की BBMB में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी. इसके बाद बकाया एरियर का मामला आगे बढ़ा. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी. बाद की सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे. जयराम के अनुसार, केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल की मध्यस्थता में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बनाने के प्रयास हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया. इसलिए इसका पूरा श्रेय किसी एक व्यक्ति या सरकार को देना सही नहीं है.
20 साल में बिजली के रूप में मिलेगी करीब 4,200 करोड़ की राशि
जयराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल को करीब 4,200 करोड़ रुपये की बकाया राशि 20 वर्षों में बिजली के रूप में मिलेगी. इससे प्रदेश को खासकर उस समय राहत मिलेगी, जब बिजली की मांग पूरी करने के लिए बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले से मिलने वाले लाभ का फायदा प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहिए.
'सुक्खू बताएं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी कब होगी पूरी'
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, उसे कब पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस सुविधा को कमजोर करने की दिशा में कदम उठाए. जयराम ने मांग की कि BBMB से मिलने वाली बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए और बिजली कटौती की समस्या भी दूर की जाए.
महंगी बिजली से उद्योगों पर पड़ रहा असर
जयराम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली की दरों और अलग-अलग शुल्कों में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ उद्योगों पर भी बोझ बढ़ा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योगों के आने की एक बड़ी वजह सस्ती बिजली और निर्बाध आपूर्ति थी. लेकिन अब महंगी बिजली और आपूर्ति संबंधी परेशानियों के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से बिजली दरों और शुल्कों की समीक्षा करने तथा औद्योगिक इकाइयों को नियमित बिजली उपलब्ध करवाने की मांग की. उन्होंने मुख्यमंत्री के भरमौर दौरे के दौरान बिजली गुल होने की घटना का भी जिक्र किया.
'हिमाचल पर 1.15 लाख करोड़ का कर्ज, आत्मनिर्भरता कैसे आएगी'
नेता प्रतिपक्ष ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्यमंत्री के दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं दिखता. उनके अनुसार, हिमाचल पर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है और मौजूदा सरकार अपने चार साल के कार्यकाल में लगभग उतना कर्ज ले चुकी है, जितना पिछली सभी सरकारों ने मिलकर लिया था. उन्होंने दावा किया कि सरकार हर महीने करीब 700 से 1,000 करोड़ रुपये तक का नया ऋण ले रही है.
वेतन-पेंशन और कर्मचारियों के भुगतान पर भी उठाए सवाल
जयराम ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते, एरियर और मेडिकल रिम्बर्समेंट के भुगतान की मांग उठा रहे हैं. वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट बना हुआ है. उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं करने से प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा. सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे.
आगामी चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के सरकार रिपीट होने के दावे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के चार साल के कामकाज का मूल्यांकन कर रही है. भाजपा का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि BBMB के फैसले पर राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय सरकार को इससे मिलने वाली राहत का लाभ जनता तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए.
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