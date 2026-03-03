ETV Bharat / state

स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार देगी क्रेडिट कार्ड, जानिए कितनी होगी लिमिट और आवेदन का तरीका

यदि टाइमली रिपेमेंट करते हैं 45 दिन के अंदर जो साइकिल रहता है रिपेमेंट का उसके अंदर अगर वो रिपेमेंट कर देते हैं तो उनको कोई इसमें ब्याज नहीं देना होगा.45 दिन के बाद अगर करते हैं तो जो भी बैंक का नॉर्म्स रहता है जिस बैंक से भी उनका लोन हुआ है उस केस में उनको उस हिसाब से बैंक का नॉर्म्स के हिसाब से उनको ब्याज पटाना होता है- रौनक जहां,हितग्राही

कितनी होगी कार्ड की लिमिट ? क्रेडिट कार्ड की लिमिट दस हजार होगी और आपात काल की स्थति में स्ट्रीट वेंडर इसका उपयोग कर सकेंगे. हालांकि समान्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसे भी 45 दिन में चुकाना होगा. वरना फिर उस राशि पर बैंक ब्याज लगाएगी, लेकिन 45 दिन की अवधि में लोन चुकाने पर कोई ब्याज नही लगेगा. स्ट्रीट वेंडर के लिए ये बड़ी बात है क्योंकि अब तक क्रेडिट कार्ड पैसे वालों या नौकरी पेशा लोगों को बैंक जारी करती थी.लेकिन अब स्ट्रीट वेंडर्स को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी.क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाली रौनक जहां बताती हैं कि वो सिलाई करती हैं. उनकी दुकान है,लेकिन जो लोन लेती हैं उसे चुकाने के दौरान बढ़ जाता है. नगर निगम वाले बताए है कि सुनिधि का पैसा मिल चुका है, क्रेडिट कार्ड का भी आवेदन की हूं, ये बहुत ही अच्छा योजना है.

सरगुजा : सरकार अब गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को भी क्रेडिट कार्ड देगी. जो भी स्ट्रीट वेंडर्स बैंक से पीएम स्वनिधि लोन लेकर व्यवसाय कर रहे हैं और उन्होंने दो बार लोन लिया है, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को अब नगर निगम का एनयुएलएम विभाग बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड दिलाया जाएगा.

स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार देगी क्रेडिट कार्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पथ विक्रेताओं को फाइनेंसियल मजबूत बनाने की तैयारी



नगर निगम में एनयुएलएम के नोडल अधिकारी सौरभ रॉय ने बताया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत रुपए क्रेडिट कार्ड की लांचिंग की है. इस योजना के अंतर्गत निकाय क्षेत्र में जो पथ विक्रेता हैं उनको स्वनिधि लोन के अलावा एक क्रेडिट कार्ड का सुविधा भी उपलब्ध होगी.

जिन हितग्राहियों को दूसरा चरण में ऋण प्राप्त हो चुका है, वो सारे लोग पात्र होंगे. इस क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए और शुरुआती तौर पर इस क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 10 हजार तक का इनिशियल क्रेडिट उनको उपलब्ध होगा. इसको अगर रेगुलर रिपेमेंट करते हैं तो उनका क्रेडिट जो है वो मैक्सिमम लिमिट इनका 30 हजार तक का किया जाएगा- सौरभ राय, नोडल अधिकारी NULM

सौरभ राय ने बताया कि शहर में अभी तक दूसरे चरण में लगभग 1500 लोगों का दूसरा चरण का ऋण जो है उनको उपलब्ध हो चुका है.अभी हम लोग एप्लीकेशन का जो प्रक्रिया है ऑनलाइन वो हम लोग शुरू कर चुके हैं. करीब 12-15 लोगों का एप्लीकेशन हम लोग अभी तक कर चुके हैं. हालांकि ये बैंक से अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ. आने वाले दो चार दिन में या हफ्ता भर में ये बैंक से भी प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा.

पांच बैंकों से हुआ लिंक

अभी फिलहाल भारत शासन का पांच बैंक से ही लिंक हुआ है. बाकि दूसरे जो बैंक्स हैं उनको भी धीरे-धीरे ऑनबोर्ड किया जा रहा है. तो जैसे बाकी बैंक्स भी हो जाएंगे तो हम लोग क्रेडिट कार्ड का जो आवेदन है उसका प्रक्रिया में तेजी आएगी. वेंडरों को अगर राहत की बात करें तो आपातकालीन स्थिति में उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उस केस में 10 हजार का क्रेडिट उपलब्ध हो जाएगा

