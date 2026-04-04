ETV Bharat / state

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नाम से ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश; सरगना सहित 10 गिरफ्तार

आगरा: कमिश्नरेट पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने क्रेडिट कार्ड प्वॉइंट रिडीम कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफॉश किया है. पुलिस ने 10 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है.

इन साइबर क्रिमिनल से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपियों से नकदी, मोबाइल और कार्ड बरामद किए हैं. इनसे करोड़ों रुपए की ठगी के सबूत भी मिले हैं.

DCP आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल और समन्वय एप के जरिए शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. छानबीन में साइबर थाना पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला, जो बेंगलुरू की सरिता नामक महिला का है. इससे 1.30 लाख ठगी की सूचना मिली.

इसके अलावा एक दूसरी महिला ने भी एक मोबाइल नंबर से क्रेडिट कार्ड के प्वॉइंटस रिडीम कराने के बहाने 9 हजार रुपए की ठगी की है. DCP आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्रिमिनल जाल फंसे व्यक्ति से OTP पूछकर ठगी करते हैं.