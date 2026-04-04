क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नाम से ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश; सरगना सहित 10 गिरफ्तार
DCP आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल और समन्वय एप के जरिए शिकायतें मिली थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 12:23 PM IST
आगरा: कमिश्नरेट पुलिस और साइबर थाना पुलिस ने क्रेडिट कार्ड प्वॉइंट रिडीम कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफॉश किया है. पुलिस ने 10 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है.
इन साइबर क्रिमिनल से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. आरोपियों से नकदी, मोबाइल और कार्ड बरामद किए हैं. इनसे करोड़ों रुपए की ठगी के सबूत भी मिले हैं.
DCP आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल और समन्वय एप के जरिए शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारी मिली. छानबीन में साइबर थाना पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला, जो बेंगलुरू की सरिता नामक महिला का है. इससे 1.30 लाख ठगी की सूचना मिली.
इसके अलावा एक दूसरी महिला ने भी एक मोबाइल नंबर से क्रेडिट कार्ड के प्वॉइंटस रिडीम कराने के बहाने 9 हजार रुपए की ठगी की है. DCP आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर क्रिमिनल जाल फंसे व्यक्ति से OTP पूछकर ठगी करते हैं.
छानबीन में मोबाइल नंबर्स और मोबाइल के IP एड्रेस की जांच में साइबर क्रिमिनल गैंग का पर्दाफाश हुआ है. इसके खिलाफ आगरा पुलिस कमिश्नरेट के अकेले सदर थाना में 20 प्राथमिकी दर्ज हैं. इस साइबर क्रिमिनल गैंग का मुख्य आरोपी देव चौहान है.
पुलिस ने देव चौहान के साथ ही उसके नौ साथियों को गिरफ्तार किया है. इनसे लाखों रुपए की नकदी, 10 मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड और 3 आधार कार्ड मिले हैं. आरोपियों से पूछताछ के साथ ही साइबर ठगी नेटवर्क से जुडे अन्य शातिरों की तलाश की जा रही है. आरोपियों ने पूछताछ में करोड़ों की ठगी करने की बात करबूली है.
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