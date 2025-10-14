ETV Bharat / state

क्रेडिट कार्ड के चक्कर में न हो जाए आपका अकाउंट खाली, पुलिस ने चेताया

पिछले दिनों मध्य प्रदेश में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी हुए थे झारखंड से गिरफ्तार, पुलिस ने कहा जागरुकता जरूरी.

Credit Card Closure Fraud
बैंक अधिाकरी के नाम पर फोन हो सकते हैं फ्रॉड (Etv Bharat)
Published : October 14, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
पन्ना: बैंक और क्रेडिट कार्ड के नाम से अगर आपको भी बार-बार फोन आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपका खाता खाली भी हो सकता है. पन्ना पुलिस द्वारा क्रेडिट कार्ड के नाम पर 14 लाख रु की ठगी करने वाले साइबर ठगों को पिछले दिनों पकड़ा गया था. ये साइबर ठग झारखंड के अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य बताए गए हैं. पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही लोगों को ऐसे फोन कॉल्स और ऑफर्स से बचने की सलाह दी है.

बैंक अधिाकरी के नाम पर फोन हो सकते हैं फ्रॉड

पन्ना जिले के पवई थाने में फरियादी सिमरिया निवासी अशोक कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल के माध्यम से स्वयं को एसबीआई कार्ड अधिकारी बताकर उसके बैंक खाते से करीब 14 लाख रु की ऑनलाइन ठगी की. फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पवई में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. इसके बाद इस मामले की परतें उधड़ते चली गईं. पुलिस ने बताया कि कैसे बैंक अधिकारियों के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं.

Awareness against cyber crimes
पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने किया खुलासा (Etv Bharat)

फिर साइबर सेल टीम हुई एक्टिव

पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के मुताबिक, '' पवई थाना अंतर्गत टीम का गठन किया गया और उसमें साइबर सेल को भी साथ में लिया गया जिसमें मामले में तकनीकि विश्लेषण, साक्ष्यों व मुखबिर सूचना के आधार पर ठगी में संलिप्त आरोपियों को चिन्हित किया गया. इसके बाद दो संदेहियों को पुलिस टीम द्वारा ग्राम ऊपर बिलेरिया, थाना पथरौल, जिला देवघर (झारखंड) से अभिरक्षा में लिया गया.

Panna Police arrests cyber frauds
पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों से की गई जब्ती (Etv Bharat)

फ्रॉड की रकम, सोना-चांदी और मिले 15 सिम कार्ड

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए संदेहियों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि कैसे उनका गिरोह बैंक कर्मी बनकर जालसाजी करता था. क्रेडिट कार्ड बंद या चालू कराने के नाम पर ये लोगों को ठगकर उनके बैंक अकाउंट खाली कर देते थे. फरियादी अशोक कुमार के मामले में भी आरोपियों ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर फोन कर उनकी सारी जानकारी चुरा ली थी और फिर अकाउंट खाली कर दिया. पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से फ्रॉड की गई राशि में से 8 लाख 50 हजार नगद, सोना 18 ग्राम, 1 कि ग्रा. चांदी, 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 15 सिमकार्ड, चेकबुक/पासबुक, एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज सहित करीब 16 लाख रु की मशरूका जब्त की गई.

साइबर अपराधों के खिलाफ जागरुकता जरूरी

पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने कहा, '' साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम लोगों में साइबर जागरूकता होनी चाहिए, आप अनजानी वेबसाइट विजिट नहीं करेंगे और अपना प्राइवेट डाटा जैसे मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर ओटीपी किसी से शेयर नहीं करेंगे तो निश्चित ही आप साइबर अपराधों से बच सकते हैं.''

