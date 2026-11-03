पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: दांव पर कांग्रेस के 6 सांसद और 15 विधायकों की साख...जीत दिलाने की चुनौती
कांग्रेस ने टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन में विधायक, सांसद, विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्रियों को फ्री हैंड दिया.
Published : November 3, 2026 at 3:54 PM IST
जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. तीसरे चरण में 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों के 2496 वार्डों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. तीसरे चरण में कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद 15 विधायक और 9 पूर्व मंत्रियों की साख दांव पर लगी है.
मतदान के बाद आज प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा तो वहीं कांग्रेस के विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों की साख को लेकर भी बड़ा सवाल होगा कि क्या सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को जीत जिला पाते हैं या नहीं. सांसद और विधायक और पूर्व मंत्रियों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया है. चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी कि विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री अपने क्षेत्र में कांग्रेस को कितनी बढ़त दिला पाए हैं?.
इन 27 जिलों में आज मतदान: बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना- कुचामन, डीग,धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपूतली- बहरोड ,प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सलूंबर ,सीकर टोंक और उदयपुर.
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दांव पर कांग्रेस के इन 6 लोकसभा सांसदों की साख
- टोंक-सवाई माधोपुर: कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के क्षेत्र में बामनवास, बोली, खंडार, मलारना डूंगर, देवली, मालपुरा, पचेवर, पीपलू, उनियारा पंचायत समिति में वोटिंग है.
- झुंझुनू: कांग्रेस सांसद बृजेंद्र ओला के क्षेत्र की गोठड़ा, गुड़ागौड़जी, नवलगढ़ और उदयपुरवाटी पंचायत समिति में मतदान है.
- श्रीगंगानगर: कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा के क्षेत्र में तीसरे चरण में राजियासर, सूरतगढ़ विजयनगर पंचायत समिति में मतदान है.
- दौसा: कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा के क्षेत्र में तीसरे चरण में लालसोट, लवाण, राजावतान, रामगढ़, पचवारा, शिवसिंहपुरा, सिकंदरा सिकराय में मतदान है.
- चूरू: कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां के क्षेत्र में भानीपुरा, बीदासर, चांदगोठी, राजगढ़, सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व, सिद्धमुख एवं भादरा में मतदान है.
- धौलपुर-करौली: कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव के क्षेत्र भुसावर, वैर, हिंडौन, सूरोठ,श्री महावीर जी में वोटिंग है.
इन 15 विधायकों की साख भी दांव पर
- प्रमोद जैन भाया अंता-केलवाड़ा
- हरिमोहन शर्मा तालेड़ा
- डीसी बैरवा दौसा
- जाकिर गैसावत मकराना
- रामनिवास गावड़िया परबतसर
- शोभा रानी कुशवाह धौलपुर, सैपऊं
- डूंगरराम गेदर राजियासर, सूरतगढ़
- अमित चाचाण नोहर, पल्लू
- अनीता जाटव हिंडौन, सूरौठ, महावीरजी
- दीपचंद खेरिया किशनगढ़ बास
- ललित यादव नीमराना
- इंदिरा मीणा बामनवास
- वीरेंद्र चौधरी दांतारामगढ़
- दयाराम परमार खेरवाड़ा, नयागांव, ऋषभदेव
- अनिल शर्मा सरदारशहर, सरदारशहर पूर्व.
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इन 9 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा का चुनाव
- हेमाराम चौधरी धोरीमन्ना, गिरा, गुड़ामालानी
- महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागीदौरा
- वीरेंद्र बेनीवाल लूणकरणसर
- ममता भूपेश सिकंदरा सिकराय
- महेंद्र चौधरी नावां
- जाहिदा खान कामां, पहाड़ी
- सुखराम बिश्नोई सांचौर,सरवाना
- रघुवीर मीणा सलूंबर, सेमारी
- परसादी लाल मीणा लालसोट, रामगढ़, शिवसिंहपुरा, नांगल.
इसलिए भी दांव पर प्रतिष्ठा: निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ने टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन में विधायक, सांसद, विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्रियों को फ्री हैंड दिया. टिकट वितरण के साथ ही प्रत्याशी तय करने में भी उनकी जमकर चली थी, यहां तक की चुनाव प्रबंधन और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास थी.ऐसे में प्रत्याशियों की हार जीत का पूरा दारोमदार भी इन्हीं के कंधों पर है. इधर प्रत्याशी चयन में फ्री हैंड देने के दौरान प्रदेश नेतृत्व ने विधायक, सांसद और पूर्व मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की है कि अगर जीत हुई तो उन्हें क्रेडिट मिलेगा और हार होगी तो जिम्मेदारी भी तय होगी.
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विधायक, सांसदों का भविष्य तय करेगा: राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी विधायक, सांसद, विधायक प्रत्याशी और पूर्व मंत्रियों को टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन में फ्री हैंड दिया है तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर लाएं. अपने क्षेत्र में पार्टी को बढ़त दिलाएं. उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जीतती है तो जाहिर है कि उनका राजनीतिक कद और बढ़ेगा. हार होती है तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी कई सवाल खड़े होंगे. प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में कहीं न कहीं पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी साबित होगा. यह इन चुनावों से ये भी तय होगा कि विधायक ,सांसदों और पूर्व मंत्रियों की जनता के बीच कैसी पकड़ है.
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