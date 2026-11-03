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पंचायत चुनाव का तीसरा चरण: दांव पर कांग्रेस के 6 सांसद और 15 विधायकों की साख...जीत दिलाने की चुनौती

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में चार चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के तहत मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. तीसरे चरण में 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों के 2496 वार्डों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. तीसरे चरण में कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद 15 विधायक और 9 पूर्व मंत्रियों की साख दांव पर लगी है.