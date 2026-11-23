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उत्तर प्रदेश में 1141 करोड़ रुपये निवेश करेगी ताइवान की कंपनी, सीएम योगी से मिले चेयरपर्सन यूजीन हुआंग

आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं और स्थानीय इंजीनियरों के लिए बड़ा मौका, जानिए क्रिएटिव सेंसर इंक के प्रोजेक्ट की खासियत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बेहतर कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में बने निवेश के माहौल को देखते हुए ताइवान की कंपनी ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है. इस बाबत सोमवार को ताइवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी क्रिएटिव सेंसर इंक. के चेयरपर्सन यूजीन हुआंग ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की.

मुलाकात के दौरान यूजीन हुआंग ने उत्तर प्रदेश में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेंसर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगभग 1141 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा. मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात के दौरान यूजीन हुआंग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी कार्यप्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना की.

यूपी की कानून-व्यवस्था से प्रभावित हुई ताइवान की टेक कंपनी. (Photo Credit: ETV Bharat) बुनियादी ढांचे और नीतियों से बढ़ा वैश्विक भरोसा: उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है, उससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा प्रदेश के प्रति बहुत बढ़ा है. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनते हुए यहां अपनी महत्वपूर्ण विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए उत्साहित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूजीन हुआंग और क्रिएटिव सेंसर इंक. के प्रतिनिधिमंडल का प्रदेश में स्वागत करते हुए प्रस्तावित निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है और राज्य सरकार प्रदेश में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी.