बिहार के इस सरकारी अस्पताल में भगवान भरोसे गरीब मरीज, 45 दिनों से किडनी जांच बंद
गोपालगंज मॉडल अस्पताल में डेढ़ महीने से किडनी से जुड़ी 'क्रिएटिनिन' जांच बंद है. अटल बिहारी पांडेय की रिपोर्ट..
Published : July 11, 2026 at 2:10 PM IST
गोपालगंज: बिहार के स्वास्थ्य महकमे के बड़े-बड़े दावों की पोल एक बार फिर गोपालगंज से खुल रही है. यहां के 'मॉडल अस्पताल' की पैथोलॉजी लैब में पिछले लगभग डेढ़ महीने से क्रिएटिनिन की जांच पूरी तरह बंद है. नतीजा यह है कि अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों और ओपीडी में आने वाले सैकड़ों किडनी रोगियों की परेशानी चरम पर पहुंच गई है, जबकि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मौन साधे बैठा है.
किडनी मरीजों की बढ़ी परेशानी: दरअसल मॉडल अस्पताल में रोजाना गोपालगंज और आसपास के इलाकों से सैकड़ों गरीब मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. इनमें एक बड़ी संख्या उन मरीजों की होती है, जिन्हें डॉक्टर किडनी की स्थिति जानने के लिए 'किडनी फंक्शन टेस्ट' कराने की सलाह देते हैं. पिछले 45 दिनों से अस्पताल की लैब से मरीजों को बिना जांच के ही वापस लौटना पड़ रहा है.
निजी लैब में जाने को मजबूर : सरकारी अस्पताल में यह जांच मुफ्त होती है, लेकिन यहां व्यवस्था ठप होने के कारण मजबूरन मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी लैब का रुख करना पड़ रहा है. जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. एक क्रिएटिनिन जांच के लिए प्राइवेट लैब में 400 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं.
पैसों के अभाव में बिना जांच लौटने को विवश: अब ऐसे में गरीबों की लाचारी साफ देखने को मिल रही है. दूर-दराज के गांवों से आने वाले गरीब मरीजों के लिए यह रकम बहुत बड़ी है. कई मरीज तो पैसे के अभाव में बिना जांच कराए ही घर लौटने को मजबूर हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है. वहीं अस्पताल आने वाले छोटन ने कहा कि पिताजी को किडनी की समस्या है, लेकिन जांच नहीं हो पा रहा है.
"KFT टेस्ट नहीं हो पा रहा है जिससे क्रिएटिनिन की जांच नहीं हो पा रही है. मजबूरन बाहर जाना पड़ता है. बाहर पैसा लगता है. पिताजी डायलिसिस पर हैं."- छोटन, मरीज के परिजन
गंभीर मरीजों पर आफत: सबसे बदतर स्थिति अस्पताल के वार्डों में भर्ती गंभीर मरीजों की है. डॉक्टरों को उनके इलाज की दिशा तय करने के लिए क्रिएटिनिन रिपोर्ट की जरूरत होती है. ऐसे में मरीजों के परिजनों को भागकर बाहर से जांच करानी पड़ रही है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है.
डेढ़ महीने से उदासीन बना प्रबंधन: अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर डेढ़ महीने का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है. अगर ध्यान दिया होता तो अभी तक ये व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो सकती थी. सरकारी उदासीनता के इस दौर में गरीब मरीज कब तक निजी सेंटरों के हाथों लुटने को मजबूर रहेंगे?
केमिकल खत्म होने के कारण जांच बंद: इस संदर्भ में ऑफ कैमरा लैब के इंचार्ज विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि "डेढ़ माह से क्रिएटिनिन रि एजेंट (केमिकल) खत्म होने के कारण जांच नहीं हों पा रही है. हमने लिखित सूचना अस्पताल प्रशासन को दे दिया है, लेकिन अभी तक केमिकल उपलब्ध नहीं हुआ है. इसके कारण जांच प्रभावित हो रही है."
"इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझे इसकी किसी ने जानकारी दी है. मामले की जांच की जाएगी कि आखिर इतने दिनों से क्रिएटिनिन की जांच क्यों नहीं हो रही है."- डॉ मो इशराइल अहमद,सिविल सर्जन
सदर अस्पताल का आधुनिक ढांचा: गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल वर्ष 2025 के अंत तक बनकर तैयार हुआ था. लगभग 37 से 38 करोड़ रुपये की भारी लागत से बने इस नए अस्पताल भवन को अभी हाल ही में मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए हस्तांतरित किया गया है. 100 बेड वाले इस बेहतरीन अस्पताल में आपातकालीन वार्ड, ब्लड बैंक और आईसीयू जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं सुचारू रूप से मौजूद हैं.
भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल: लेकिन इस नए भवन के उद्घाटन या स्थानांतरण के एक वर्ष के भीतर ही इसके निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अस्पताल की मुख्य छत से पानी टपकने और इसका मुख्य पोर्च अचानक गिरने जैसी बेहद चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं. इन तकनीकी खराबियों के कारण यहां आने वाले स्थानीय मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी: इस मॉडल अस्पताल में इएनटी, चर्म रोग, पैथोलॉजिस्ट और टीबी समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाले आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं हैं. डॉक्टरों की इस भारी कमी के कारण अस्पताल आने वाले गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर उचित चिकित्सा परामर्श और बेहतर इलाज मिलने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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