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बिहार के इस सरकारी अस्पताल में भगवान भरोसे गरीब मरीज, 45 दिनों से किडनी जांच बंद

गोपालगंज मॉडल अस्पताल के किडनी मरीज परेशान ( ETV Bharat )