बलौदा बाजार के गार्डन चौक पर शराब पीकर हंगामा करने वाला गिरफ्तार

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, यह घटना गार्डन चौक, अटल परिसर के सामने हुई. आरोपी खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहा था. इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई, जिससे जाम जैसी स्थिति बन गई. राहगीरों और वाहन चालकों को मजबूरी में अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और कई लोग असहज महसूस करने लगे. शराबी ने आने-जाने वाले लोगों से गाली-गलौज और धमकाने की कोशिश भी की.

बलौदा बाजार: शहर के गार्डन चौक में हुई एक चौंकाने वाली घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति दिनदहाड़े सड़क के बीच बैठकर खुलेआम शराब पी रहा है, आने-जाने वाले लोगों को गाली-गलौज और डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है. यह न केवल प्रशासनिक ढील और पुलिस निगरानी की पोल खोलता है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता भी बढ़ा रहा था.



वायरल वीडियो पर हुआ एक्शन

शराबी का वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है. मौके पर मौजूद किसी राहगीर ने उसका वीडियो शराब पीते और हंगामा करते हुए बनाया था. वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया. जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की. वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने पुलिस पर सवाल भी खड़े किए थे.





सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कि गार्डन चौक से महज 150 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, और करीब 200 मीटर दूर न्यायालय स्थित है, इसके अलावा, कलेक्ट्रेट और अन्य शासकीय कार्यालय भी इसी मार्ग से जुड़े हैं, बावजूद इसके दिनदहाड़े सड़क पर शराबखोरी और उत्पात होना प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस निगरानी की गंभीर कमी को उजागर करता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि यदि इस क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त होती, तो इस तरह की घटना संभव ही नहीं होती.

पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर की आरोपी की पहचान

घटना वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की. वीडियो में दिखाई देने वाले आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया. पुलिस ने आरोपी की पहचान योगेश दास मानिकपुरी उर्फ कचरू, उम्र 50 वर्ष, निवासी भाठागांव के रूप में की. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में गार्डन चौक पर आए दिन इस तरह का उत्पात करता रहता है.





आरोपी की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

थाना सिटी कोतवाली ने आरोपी कचरू के खिलाफ धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे विधिवत गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन शराबी है और शराब के नशे में शहर के विभिन्न हिस्सों में इधर-उधर घूमते हुए उत्पात करता रहता है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि अब आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सभी थाना प्रभारी और गश्ती दलों को निर्देश दिए हैं, कि वे दिन-रात शहर में गश्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखें और ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

