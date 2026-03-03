ETV Bharat / state

सिरफिरे शोहदे का बदला; घर में घुसकर 12वीं की छात्रा को मारी दो गोलियां, मौत

घर में घुसकर 12वीं की छात्रा को मारी दो गोलियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: घर के बरामदे में सो रही 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गांव के सिरफिरे शोहदे ने रात के अंधेरे में बोर्ड परीक्षा दे रही छात्रा के सिर और सीने पर गोलियां दाग दीं. घटना कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

ASP श्यामाकांत ने बताया को घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. घायल छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. घटना के बाबत परिजनों से जानकारी ली गई है. हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं.

उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार, मृतका अपने भाई के साथ बरामदे में सो रही थी. रात करीब 1 बजे गांव का ही रहने मंदीप बरामदे में पंहुचा और छात्रा के सीने में और सिर पर दो गोलियां मार दीं.

दरवाजे पर सो रही मां की मच्छरदानी हटाकर उस पर भी असलहा तान दिया. गोली चलाई लेकिन वह मिस हो गई. बाद में वह मौके से फरार हो गया. परिजन छात्रा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.