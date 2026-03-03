ETV Bharat / state

सिरफिरे शोहदे का बदला; घर में घुसकर 12वीं की छात्रा को मारी दो गोलियां, मौत

ASP श्यामाकांत ने बताया को घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. आरोपी की तलाश की जा रही है.

घर में घुसकर 12वीं की छात्रा को मारी दो गोलियां.
घर में घुसकर 12वीं की छात्रा को मारी दो गोलियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
बस्ती: घर के बरामदे में सो रही 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गांव के सिरफिरे शोहदे ने रात के अंधेरे में बोर्ड परीक्षा दे रही छात्रा के सिर और सीने पर गोलियां दाग दीं. घटना कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

ASP श्यामाकांत ने बताया को घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. घायल छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. घटना के बाबत परिजनों से जानकारी ली गई है. हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं.

उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार, मृतका अपने भाई के साथ बरामदे में सो रही थी. रात करीब 1 बजे गांव का ही रहने मंदीप बरामदे में पंहुचा और छात्रा के सीने में और सिर पर दो गोलियां मार दीं.

दरवाजे पर सो रही मां की मच्छरदानी हटाकर उस पर भी असलहा तान दिया. गोली चलाई लेकिन वह मिस हो गई. बाद में वह मौके से फरार हो गया. परिजन छात्रा को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

छात्रा की फोटो की थी वायरल: परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंदीप गांव की ही छात्रा से एकतरफा प्यार करता था. उसने छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ कुछ फोटो और वीडियो बना लिए थे. जब छात्रा ने उससे पीछा छुड़ाने की बात कही, तब वह नाराज हो गया.

आरोपी पर दर्ज था दुष्कर्म का केस: गुस्से में आकर मंदीप ने 18 दिसंबर 2025 को लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. लड़की के परिजनों ने इस मामले में कलवारी थाने में शिकायत की.

मंदीप पर पुलिस ने पहले IT Act के तहत मामला दर्ज किया. बाद में दुष्कर्म का केस भी जुड़ गया था. केस दर्ज होने के बाद मंदीप घर छोड़कर फरार हो गया था. सोमवार की रात वह अचानक गांव पहुंचा और इस घटना को अंजाम दे दिया.

संपादक की पसंद

