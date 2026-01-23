ETV Bharat / state

प्रेमिका को पास बुलाने 100 फीट के टावर पर चढ़ा, आशिकी में पागल युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा

प्रेमिका की होने वाली है कहीं और शादी, नाराज प्रेमी ने पूरे सिंगरौली को हिलाया, टावर से उतारने की जद्दोजहद में लोग

CRAZY MAN CLIMBS 100 FEET TOWER
आशिकी में पागल युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 2:37 PM IST

|

Updated : January 23, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली : प्रेम में पागल आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा सिंगरौली में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाने की जिद में 100 फीट ऊपर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. लगभग 4 घंटे तक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. इस दौरन स्थानीय लोग व पुलिस युवक को समझने का प्रयास करते रहे लेकिन वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था. वह बार-बार यही कहता रहा कि उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए, वह तभी नीचे उतरेगा.

4 घंटे से जारी हाईवोल्टेज ड्रामा

मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावान थाना क्षेत्र का है. यहां शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव का ही एक युवक रवि कुशवाहा पिता दादूलाल कुशवाहा 100 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फिर क्या था इतने में आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. लगभग 4 घंटे से युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा है.

4 घंटे से जारी हाईवोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)

मौके पर पहुंचे युवक के परिजन व पुलिस द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक 4 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है. बावजूद इसके युवक टावर पर चढ़कर जिद पर अड़ा हुआ है.

CRAZY MAN CLIMBS 100 FEET TOWER
100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक (Etv Bharat)

प्रेमिका की शादी कहीं और लगने से नाराज प्रेमी

युवक जियावान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनहा का निवासी है और वही किसी लड़की से प्यार करता है. लेकिन जैसी ही उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी उसके घर वाले कहीं और करना चाहते हैं और इस बात की चर्चा चल रही है तो वह आपा खो बैठा. प्यार का जुनून उसके सर पर कुछ इस कदर सवार हुआ कि वह प्रेमिका को अपने पास बुलाने 100 फीट ऊपर टावर पर चढ़ गया. अब वह यही जिद कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी प्रेमिका को उसके पास लाया जाए अन्यथा वह कूद जाएगा. फिलहाल पुलिस उसको समझाने का प्रयास कर रही है.

SINGRAULI 100 FEET TOWER VIDEO
युवक को देखने लगा लोगों का हुजूम (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- बस और बाइक में आमने-सामने टक्कर, डिलीवरी बॉय समेत इंजन में घुसी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

जियावन थाना प्रभारी रोशनी कर्मी ने ईटीवी भारत से कहा, '' यह मामला प्रेम प्रसंग का है. युवक तीन-चार घंटा से मोबाइल टावर पर चढ़ा है. वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका को उसके सामने लाया जाए, तभी वह नीचे उतरेगा. लेकिन उसके परिजन और पुलिस उसको समझा कर उतारने का प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल युवक सुरक्षित है.''

Last Updated : January 23, 2026 at 2:44 PM IST

TAGGED:

SINGRAULI HIGH VOLTAGE DRAMA
SINGRAULI 100 FEET TOWER VIDEO
MADHYA PRADESH NEWS
SINGRAULI NEWS
CRAZY MAN CLIMBS 100 FEET TOWER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.