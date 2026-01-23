ETV Bharat / state

प्रेमिका को पास बुलाने 100 फीट के टावर पर चढ़ा, आशिकी में पागल युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा

आशिकी में पागल युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा ( Etv Bharat )

सिंगरौली : प्रेम में पागल आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा सिंगरौली में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक युवक अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाने की जिद में 100 फीट ऊपर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. लगभग 4 घंटे तक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. इस दौरन स्थानीय लोग व पुलिस युवक को समझने का प्रयास करते रहे लेकिन वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था. वह बार-बार यही कहता रहा कि उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए, वह तभी नीचे उतरेगा. 4 घंटे से जारी हाईवोल्टेज ड्रामा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावान थाना क्षेत्र का है. यहां शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव का ही एक युवक रवि कुशवाहा पिता दादूलाल कुशवाहा 100 फिट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फिर क्या था इतने में आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. लगभग 4 घंटे से युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा है.