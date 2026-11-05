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डिजिटल गोल्ड का बढ़ा क्रेज: एक साल में 216% उछला निवेश, जानिए क्यों GenZ को भा रहा है ये तरीका

डिजिटल गोल्ड का बढ़ा क्रेज ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कहते हैं कि समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है. एक दौर था जब लोग जेब में कैश लेकर ही खरीदारी के लिए निकलते थे, फिर ऑनलाइन पेमेंट का दौर आया, जिसने लोगों को नकद के झंझट से छुटकारा दिला दिया, उसी की बदौलत आज कभी भी, कहीं भी मोबाइल फोन से खरीदारी और भुगतान संभव हो गया है. ठीक इसी तरह, अब निवेश के पुराने तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी लोग सोना खरीदकर उसे घर की तिजोरियों में रखते थे, लेकिन अब वह दौर भी धीरे-धीरे पीछे छूट रहा है. लोग अब तिजोरी के बजाय मोबाइल फोन में सोना-चांदी रखना यानी ऑनलाइन निवेश पसंद कर रहे हैं. इसमें महज एक साल में ही करीब 216 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. पढ़िए खास रिपोर्ट...

डिजिटल गोल्ड का बढ़ा क्रेज (Video Credit; ETV Bharat) कुछ समय पहले ही एसोसिशएन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (एम्फी) की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, कानपुर में गोल्ड व सिल्वर के क्षेत्र में डिजिटल निवेश सितंबर 2025 में 98.30 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर 2026 में बढ़कर 310.80 करोड़ रुपये हो गया. इस तरह एक साल में निवेश में करीब 216 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, अब रकम से भी गोल्ड आधारित निवेश की शुरुआत करना आसान हुआ है.

कानपुर में निवेश (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं, निवेश के बढ़ते आकर्षण का असर गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के आंकड़ों में दिखाई देने लगा. एम्फी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में गोल्ड ईटीएफ में निवेश सितंबर 2024 में 438 करोड़ रुपये था, जो सितंबर 2025 में बढ़कर 983 करोड़ रुपये हो गया, उसके बाद सितंबर 2026 में गोल्ड व सिल्वर ईटीएफ में कुल निवेश बढ़कर करीब 3107 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें गोल्ड ईटीएफ की हिस्सेदारी 1731 करोड़ रुपये और सिल्वर ईटीएफ की हिस्सेदारी 1377 करोड़ रुपये रही. डिजिटल गोल्ड का बढ़ा क्रेज (Photo Credit; ETV Bharat) सालभर में यूपी का गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश केश्री ब्रोकिंग के को-फाउंडर राजीव सिंह ने बताया कि सोने में बढ़ते निवेश का असर गोल्ड- सिल्वर ईटीएफ के आंकड़ों में भी दिखाई देता है. एम्फी के आंकड़ों पर गौर करें तो, उत्तर प्रदेश में गोल्ड ईटीएफ का निवेश सितंबर 2024 से लगातार बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 और 2025 में एम्फी ने केवल गोल्ड ईटीएफ के आंकड़े जारी किए थे, क्योंकि उस समय सिल्वर ईटीएफ का प्रचलन बहुत ही कम था. इसके आलावा गोल्ड-सिल्वर फंड ऑफ फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बांड में प्रदेश का खासा निवेश है. हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फरवरी 2024 के बाद से जारी नहीं हुआ है. राज्यवार निवेश (Photo Credit; ETV Bharat)