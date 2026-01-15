ETV Bharat / state

दादी नानी के जमाने वाली रोटी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एक बार खाएं तो बार-बार आएं

रायपुर में इन दिनों दादी नानी के जमाने वाली रोटी लोगों के बीच चर्चा का विषय है.आईए जानते हैं आखिर चीज है क्या.

Angakar Roti With Tasty Tomato chutney
दादी नानी के जमाने वाली रोटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 3:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : दादी नानी के जमाने में चूल्हे पर बनने वाला अंगाकर रोटी अब राजधानी रायपुर के लोगों की जुबान पर चढ़ गया है. रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर के मानसरोवर कांप्लेक्स के पास महिलाओं ने देसी अंदाज में अंगाकर रोटी बनाने का काम शुरु किया है. ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे कोयले और लकड़ियों के सहारे महिलाएं अंगाकर रोटी तैयार कर रही हैं. इन महिलाओं की मेहनत और काबिलियत दोनों ही इनके काम में दिखती है. ठेले पर एक साथ कई चूल्हों में अंगाकर रोटी बनाने का काम चलता है.कोयले के धुंए के बीच ये महिलाएं और इनके साथ काम कर रहे लोग इतनी मेहनत सिर्फ उस स्वाद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं जिसे आधुनिकता ने पीछे छोड़ने का काम किया है.

दूर-दूर से लोग आते हैं अंगाकर रोटी का स्वाद चखने

छत्तीसगढ़ में कई तरह के पारंपरिक व्यंजन हैं,जिनका स्वाद आज भी कमाल का है. गढ़ कलेवा जैसे फूड सेंटर्स आपको छत्तीसगढ़ी खाने का स्वाद भूलने नहीं देते,फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बनाने के समय और मेहनत दोनों ही चाहिए. अंगाकर रोटी उन्हीं चीजों में से एक है.इस रोटी को तैयार करने के लिए सही अनुपात में अलग-अलग किस्म के आटे को मिलाकर उसे आकार देना होता है. रोटी में स्वाद तब ही आता है जब इसे पत्तों के साथ कोयले की आंच पर धीमे-धीमे पकाया जाए.आजकल नाश्ते में पोहा, आलूगुंडा और समोसा ने अपनी अलग ही जगह बना रखी है.लेकिन इन सबके बीच अंगाकर रोटी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है.रायपुर में मिलने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन अंगाकर रोटी की दीवानगी इस कदर मशहूर हो चुकी है कि लोग इसका स्वाद चखने के लिए दूर-दूर से आ रहे हैं.बिलासपुर से आए एक शख्स ने बताया कि उन्होंने पहले कभी इस रोटी का स्वाद नहीं चखा है.

Taste of grandmother Era
बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं बिलासपुर से छत्तीसगढ़ की परंपरा और पारंपरिक व्यंजन का स्वाद लेने के लिए आया हूं. अंगाकर रोटी टेस्ट नहीं किया हूं. अभी टोकन मिला है. टोकन के माध्यम से यहां पर अंगाकर रोटी दी जा रही है. एक अंगाकर रोटी की कीमत 100 रुपए है, जिसमें टमाटर की चटनी भी दी जाती है, जिसे आग में पकाकर बनाया जाता है- रोशन राव, बिलासपुर से आए शख्स



एक बार चखा,तो बार बार आया

अंगाकर रोटी लवर धनेंद्र राजपूत ने बताया कि अंगाकर रोटी को गांव में खाया करते थे. ठंड के मौसम में अंगाकर रोटी का स्वाद और भी बढ़ जाता है. यहां पर सिर्फ और सिर्फ अंगाकर रोटी का स्वाद लेने के लिए आए हैं. इस रोटी का टेस्ट शानदार और लाजवाब है. एक रोटी की कीमत 100 रुपए है. इसके पहले भी हम लोग 7 बार यहां पर खा चुके हैं. सुबह के समय जब भी मूड बन जाए उस समय हम लोग पहुंच जाते हैं.

दादी नानी के जमाने वाली रोटी एक बार खाएं तो बार-बार आएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसमें चावल आटे के साथ ही दूसरी चीज भी मिलाई जाती है. अंगाकर रोटी बनाने का तरीका भी काफी अच्छा लगा. गांव में हमारे यहां अभी भी बनता है. टमाटर की चटनी में टमाटर धनिया मिर्ची अदरक लहसुन को सिलबट्टे से पीसा जाता है. उसके बाद ग्राहकों को सर्व किया जाता है. परंपरागत और प्राचीन तरीके से टमाटर की चटनी को तैयार किया जाता है- धनेंद्र राजपूत,स्थानीय

दादी नानी के जमाने वाली रोटी

सरोजनी पाल ने बताया कि ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक रोटी अंगाकर रोटी है. जिसे अंगारों पर बनाया जाता है. पहले के समय में हमारी दादी और नानी लोग इस तरह की रोटी बनाया करते थे. आज की व्यस्ततम भरी जिंदगी में इसे बनाना काफी मुश्किल है. यह रोटी प्राकृतिक तरीके से बनाई गई है, पत्ते के बीच में रखकर इस रोटी को बनाई जाती है जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. इस रोटी में तेल का इस्तेमाल भी काफी कम किया गया है.

amazing Tomato chutney
अंगाकर रोटी खाने लगी लोगों की भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमूमन जब कभी हम नाश्ता करते हैं तो समोसा कचौरी आलूगुंडा जैसी ही मिलती है. यह रोटी नेचुरल तरीके से पकाई गई है जिसमें तेल भी कम लगा है. छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड है. इसे सर्व करने का तरीका भी अनोखा और अलग अंदाज है. इसे लकड़ी की एक टोकनी में परोसा जाता है. इस रोटी की कीमत भी 100 रुपए है जिसे दो लोग मिलकर आराम से खा सकते हैं- सरोजनी पाल, स्थानीय

Taste of grandmother Era
दादी नानी के जमाने वाली रोटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टमाटर की चटनी है लाजवाब

अंगाकर रोटी खाने आए संदीप ने बताया कि बेसिकली अंगाकर रोटी घर में बचे हुए चावल और आटे को मिलाकर बनाया जाता है. अंगारे में पकाया जाता है. इसका स्वाद भी लाजवाब है. बाहर से क्रिस्पी होने के साथ ही अंदर से सॉफ्ट है. इसके पहले बचपन में इस तरह की रोटी खूब खाए हैं, लेकिन यहां पर टेस्ट करने के लिए पहली बार आए हैं. टेस्ट भी काफी अच्छा है. दादी नानी के समय चूल्हा में इस तरह की रोटी बनती थी.

Roti is cooked on stove with embers
चूल्हे पर पकाई जाती है अंगाकर रोटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कैसे बनाई जाती है अंगाकर रोटी ?रोटी बनाने वाली महिला करुणा ने बताया कि यह देसी खाना है और इसका नाम अंगाकर रोटी है. कई बार भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हम लोगों को रोटी खिला भी नहीं पाते हैं. आठ महिला और चार लड़के इस काम को सुबह छह बजे से लेकर रात 10 बजे तक करते हैं. भीड़ की वजह से टोकन के माध्यम से रोटी लेनी पड़ती है.
Roti is cooked on stove with embers
चूल्हे पर पकाई जाती है अंगाकर रोटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसमें चावल आटा, गेहूं आटा बाजार जैसी चीजों को मिलाकर जिसके बाद इसका घोल बनाकर इसे तवे में तेल डालकर घोल को तवे में रखा जाता है. तवे में रखने के बाद इसे पत्तों से ढका जाता है. पत्तों के ऊपर जलता हुआ कोयला डाला जाता है. 15 मिनट तक पकने के बाद इस रोटी को ग्राहकों को सर्व किया जाता है- करुणा, अंगाकर रोटी बनाने वाली महिला

Tomato chutney ground on grater
सिलबट्टे पर पीसी जाती है टमाटर की चटनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक तरीके से परोसी जाती है रोटी

अंगाकर रोटी लेने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को टोकन लेकर लाइन लगाना पड़ता है. यह रोटी पूरी तरह से चूल्हे लकड़ी और कोयले के माध्यम से बनाई जाती है. इसमें गेहूं आटा, चावल आटा, बाजरा जैसी चीजों को मिक्स करके आटा गूथा जाता है.फिर इस गूथे हुए आटे की रोटी बनाकर तेल लगे हुए लोहे के तवे में डाला जाता है. 15 मिनट तक अच्छे से पकने के बाद इसे ग्राहकों को सर्व किया जाता है. पिछले डेढ़ महीने से अंगाकर रोटी की बिक्री हो रही है. इसके पहले भी यह खुला था. लेकिन स्टाफ नहीं मिल पाने के कारण काफी जल्दी बंद भी हो गया था. ग्राहकों की पसंद के अनुसार उन्हें पूरी रोटी या हाफ रोटी दी जाती है. टोकनी में टिशू पेपर डालकर इसे परोसा जाता है.


अबूझमाड़ में शांति और विकास के लिए 'दौड़', सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 का किया प्रमोशन

रेस्ट हाउस में अश्लील डांस नहीं कला जागृत हुई थी, कौन बोला था वहां जाकर फोटो लेते रहो : रामविचार नेताम

मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक बहाना, सबसे बड़े रोजगार प्लेटफॉर्म को खत्म किया: शशि सिंह

TAGGED:

TASTE OF GRANDMOTHER TIME
TASTY TOMATO CHUTNEY
अंगाकर रोटी
देसी अंदाज
CRAZE FOR ANGAKAR ROTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.