डीडवाना में दर्दनाक हादसा: पुलिस थाने के पास क्रेन ने महिला को कुचला, इलाज के दौरान मौत
हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है.
Published : October 5, 2026 at 5:36 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुए एक हादसे में महिला की मौत हो गई. यहां राह चलती एक महिला को क्रेन चालक ने बुरी तरह कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि महिला क्रेन के टायर के नीचे फंस गई और करीब 20 फीट तक घसीटती चली गई. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाई गई, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
क्रेन के नीचे 20 फीट तक घिसटी महिला: डीडवाना थाना प्रभारी मोहन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, खींचिया बासनी निवासी जुबैदा बानो सड़क मार्ग से जा रही थीं. इसी दौरान एक तेज रफ्तार क्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का शरीर क्रेन के टायर के नीचे फंस गया. क्रेन चालक ने तुरंत गाड़ी नहीं रोकी, जिससे जुबैदा बानो सड़क पर करीब 20 फीट दूर तक घिसटती चली गईं. इस दर्दनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई.
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अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम: हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से लहूलुहान हालत में महिला को तत्काल राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान जुबैदा बानो की मौत हो गई. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए.
क्रेन चालक हिरासत में, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा: घटना की सूचना मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हादसे के जिम्मेदार क्रेन चालक को हिरासत में ले लिया है. क्रेन को जब्त कर चालक से थाने में पूछताछ की जा रही है. यह पूरी घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच कर रही है, ताकि हादसे की असल वजह और लापरवाही का साफ पता चल सके. मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है.
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