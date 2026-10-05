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डीडवाना में दर्दनाक हादसा: पुलिस थाने के पास क्रेन ने महिला को कुचला, इलाज के दौरान मौत

क्रेन ने महिला को कुचला ( ETV Bharat Didwana )

कुचामनसिटी: डीडवाना में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुए एक हादसे में महिला की मौत हो गई. यहां राह चलती एक महिला को क्रेन चालक ने बुरी तरह कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि महिला क्रेन के टायर के नीचे फंस गई और करीब 20 फीट तक घसीटती चली गई. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाई गई, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.