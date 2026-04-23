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आगरा में क्रेन ने पीएसी जवान की मां को कुचला, मौके पर मौत, बेटी बेहोश

आगरा: आगरा में बुधवार शाम एमजी रोड पर राजा मंडी क्रॉसिंग पर क्रेन और ई-रिक्शा के बीच एक स्कूटी फंसने से महिला की मौत हो गई. महिला अपनी बेटी के साथ स्कूटी से जा रही थी. मां की मौत से बेटी सदमे में आ गई और बेहोश हो गई. वहां पर गुजर रहे न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने तत्काल लहूलुहान हालत में महिला और उसकी बेटी को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया. लोहामंडी थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम चंद ने बताया कि मृतका का बेटा पीएसी में जवान हैं. हादसे की जांच की जा रही है.



जानकारी के अनुसार, मूलरूप से हाथरस निवासी उर्मिला के पति पुष्पेंद्र सिंह पीएसी में मुख्य आरक्षी थे. उनका निधन हो चुका है. जिस पर उर्मिला के बेटा कृष्ण प्रताप सिंह की पीएसी में नौकरी लग गई. अभी कृष्ण प्रताप सिंह 15वीं बटालियन पीएसी आगरा में आरक्षी हैं. हादसा बुधवार शाम छह बजे का है.

मृतका की बेटी कोमल ने पुलिस को बताया कि मां उर्मिला देवी के लीवर में प्रॉब्लम होने पर लखनऊ से उपचार चल रहा था. मां के साथ स्कूटी से मैं दवा लेने आई थी. राजा की मंडी क्रॉसिंग पर भारी ट्रैफिक था. इसी बीच क्रेन और ई-रिक्शा के बीच मेरी स्कूटी फंस गई, जिससे एक्टिवा असंतुलित होकर हो गई, जिससे मैं और मां सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आई क्रेन का पहिया मां के सिर को कुचलता निकल गया. यह देखकर मेरी चीख निकली और मुझे कुछ याद नही हैं. मां खून से लथपथ थी, तभी एमजी रोड से न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश कुमार निकल रहे थे. उन्होंने तत्काल खून से लथपथ महिला को एसएनएमसी की इमरजेंसी लेकर पहुंचे. जहां मां की मौत हो गई.

लोहामंडी थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम चंद ने बताया कि हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने तत्काल क्रेन को कब्जे में ले ली है. मृतका के परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्रेन मेट्रो प्रोजेक्ट में लगी थी.