IITF में 'TULIP' बना शिल्पकारों की नई ताकत, जानें कैसे ऑनलाइन बाजार से मुकाबला करने में लोगों की कर रहा मदद

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में इस बार नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) का पवेलियन शिल्पकारों के लिए बड़ा मंच बना है. यह वही शिल्पकार हैं, जिन्हें ऑनलाइन मार्केट के बढ़ते प्रभाव से नुकसान हो रहा था. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह संस्था न सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी मित्र समुदाय को लोन देती है, बल्कि उनके शिल्प को सीधा बाजार से जोड़ने का काम भी करती है. इसी सोच से 'ट्यूलिप' की शुरुआत हुई, जो ऑनलाइन मार्केट की चुनौती के बीच लोकल से जोड़ने की मजबूत कड़ी बन रहा है.

16 राज्यों की कला का असली रंग: NBCFDC के डिप्टी मैनेजर साजिद अख्तर ने बताया कि इस साल IITF में 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 16 राज्यों के शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं. इसमें हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्यों के कलाकार अपने-अपने पारंपरिक शिल्प लेकर पहुंचे हैं. इन स्टॉलों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो साफ दिखाता है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है.

'ट्यूलिप' के माध्यम से की जा रही शिल्पकारों की मदद (ETV Bharat)

वोकल फॉर लोकल ने बढ़ाई उम्मीद: उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ग्राहकों का बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया था, जिससे स्थानीय बाजारों की बिक्री लगभग 20 प्रतिशत तक गिर गई थी. इससे शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों की आय प्रभावित हुई. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान ने हालात बदले हैं. ग्राहक अब लोकल उत्पादों की ओर लौट रहे हैं.