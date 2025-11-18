ETV Bharat / state

IITF में 'TULIP' बना शिल्पकारों की नई ताकत, जानें कैसे ऑनलाइन बाजार से मुकाबला करने में लोगों की कर रहा मदद

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 'ट्यूलिप' पहल से शिल्पकारों को बड़ा मंच मिला है. जानें इसके बारे में विस्तार से..

विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने लगाए स्टॉल
विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों ने लगाए स्टॉल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में इस बार नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NBCFDC) का पवेलियन शिल्पकारों के लिए बड़ा मंच बना है. यह वही शिल्पकार हैं, जिन्हें ऑनलाइन मार्केट के बढ़ते प्रभाव से नुकसान हो रहा था. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह संस्था न सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी मित्र समुदाय को लोन देती है, बल्कि उनके शिल्प को सीधा बाजार से जोड़ने का काम भी करती है. इसी सोच से 'ट्यूलिप' की शुरुआत हुई, जो ऑनलाइन मार्केट की चुनौती के बीच लोकल से जोड़ने की मजबूत कड़ी बन रहा है.

16 राज्यों की कला का असली रंग: NBCFDC के डिप्टी मैनेजर साजिद अख्तर ने बताया कि इस साल IITF में 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 16 राज्यों के शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं. इसमें हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और पुडुचेरी जैसे राज्यों के कलाकार अपने-अपने पारंपरिक शिल्प लेकर पहुंचे हैं. इन स्टॉलों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो साफ दिखाता है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है.

'ट्यूलिप' के माध्यम से की जा रही शिल्पकारों की मदद (ETV Bharat)

वोकल फॉर लोकल ने बढ़ाई उम्मीद: उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ग्राहकों का बड़ा हिस्सा अपनी ओर खींच लिया था, जिससे स्थानीय बाजारों की बिक्री लगभग 20 प्रतिशत तक गिर गई थी. इससे शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों की आय प्रभावित हुई. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान ने हालात बदले हैं. ग्राहक अब लोकल उत्पादों की ओर लौट रहे हैं.

लोकल शिल्पकारों को मिला बड़ा मंच
लोकल शिल्पकारों को मिला बड़ा मंच (ETV BHARAT)

'ट्यूलिप' लोकल को लोकल से जोड़ने की नई पहल: ऑनलाइन मार्केट की चुनौती से जूझ रहे शिल्पकारों को एक मजबूत पहचान और बाजार देने के लिए NBCFDC ने Traditional Artisans, Upliftment & Livelihood Improvement Program (TULIP) लॉन्च किया. साजिद अख्तर ने बताया कि 'ट्यूलिप' ब्रांड का मकसद शिल्पकारों को राष्ट्रीय पहचान देना, उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर खरीदारों से जोड़ना और उनकी कला को ई-कॉमर्स के विकल्प के रूप में मजबूत मंच देना है. इस पहल से शिल्पकारों की परंपरागत कला सीधे ग्राहकों तक बिना किसी बिचौलिये या छिपे कमीशन के पहुंच रही है.

लोकल शिल्पकारों को मिला बड़ा मंच
लोकल शिल्पकारों को मिला बड़ा मंच (ETV BHARAT)

20 नवंबर को लोकल उत्पादकों की B2B मीट: 'ट्यूलिप' के तहत NBCFDC 20 नवंबर को एक बड़ी बायर सेलर मीट (B2B Meet) आयोजित कर रहा है. इसमें चुने गए शिल्पकार अपने उत्पाद सीधे बड़े खरीदारों और रिटेल कंपनियों को दिखाएंगे. इस मीट का लक्ष्य छोटे कलाकारों को बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ना, उन्हें स्थायी और बेहतर आय का अवसर देना और उनके शिल्प को राष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाना है. इसके साथ-साथ शिल्पकारों को जल्द ही बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी लाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन बाजार में भी उनकी मौजूदगी मजबूत हो सके.

विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार
विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार (ETV BHARAT)

यह भी पढ़ें-

छुट्टी का दिन होने के चलते ट्रेड फेयर में लोगों की उमड़ी भीड़, विदेशी पवेलियन बना पहली पसंद

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

TAGGED:

INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025
TULIP INITIATIVE BY NBCFDC
ARTISANS SET STALLS UNDER TULIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.