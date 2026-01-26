ETV Bharat / state

Kota Crime : सवा करोड़ का सोना चुरा ले गया कारीगर, जांच में जुटी पुलिस

कोटा में सोने-चांदी के व्यापारी के यहां से सवा करोड़ की चोरी. यह चोरी कारीगर ने की है. जानिए पूरा मामला...

Kota Gold Theft Case
सवा करोड़ का सोना चुरा ले गया कारीगर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 3:23 PM IST

कोटा: शहर के महावीर नगर थाना इलाके में एक सोने-चांदी के व्यापारी के यहां से सवा करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है. यह चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के यहां पर कुछ दिन पहले कार्य करने आए कारीगर ने की है. जिसने कारखाने की चाबी चुरा ली और उसके बाद तिजोरी में रखे हुए सोने को लेकर चला गया है. इस घटनाक्रम में महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, साथ ही पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है. पीड़ित कपिल सोनी स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ का अध्यक्ष है. यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है.

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि महावीर नगर सेकंड में रहने वाले कपिल सोनी के स्वर्ण रजत के आभूषण बनाने का काम भी करते हैं. जिनके यहां पर कुछ दिन पहले लगाए गए कारीगर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है. मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. कारीगर की आईडी के अनुसार आरोपी का नाम इमरान नाम है. संभवत: यह नाम बदला हुआ है. कपिल सोनी ने नए कारीगर का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था. पूरे मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है. पीड़ित कपिल सोनी ने हमें बताया है कि 761 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत सवा करोड़ के आसपास है.

स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष का बयान, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

नए कारीगर को दी थी नियुक्ति : कपिल सोनी ने बताया कि उनकी स्वर्ण रजत मार्केट में सोने चांदी की दुकान है और कारखाना महावीर नगर द्वितीय में है. जहां पर उन्होंने इमरान नाम के नए कारीगर को नियुक्ति दी थी. इसके अलावा 20 अन्य कारीगर और स्टाफ वहां पर कर रहे थे. उनकी निगरानी के लिए मैनेजर भी था. ऐसे में इमरान ने रविवार को कारखाना बंद होने के दौरान ही रात को 8:30 बजे कारखाने की चाबी चुराकर तिजोरी में रखे 761 ग्राम सोना चुरा कर ले गया है. कपिल सोनी के मुताबिक इसमें सोने की बट्टी और जेवरात भी थे.

पढ़ें : अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात

सीसीटीवी में आया नजर : कपिल सोनी का कहना है कि आरोपी ने 8:30 बजे के आसपास सोना चुरा लिया था. इसके बाद वह फरार हो गया. जब रात के समय मैनेजर खाना खाने के लिए गया था, तब यह घटना को अंजाम दिया. इसके बाद जब वह 10:00 बजे तक नहीं आया तो अन्य स्टाफ ने कहा कि इमरान गायब है. ऐसे में हमने अपने तिजोरी और माल की पड़ताल शुरू की तो उसमें माल कब निकला.

जिसके बाद पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुआ है. कपिल सोनी का कहना है कि उन्होंने आधार कार्ड लिया था और आरोपी की तलाश भी ऑनलाइन एजेंट और कारीगर के सोशल मीडिया ग्रुप से ही की थी. जिसके बाद उसे कोटा बुलाकर काम दे दिया था. यह आधार कार्ड नकली है या सही, इस संबंध में आगे पुलिस ही पड़ताल कर पाएगी.

