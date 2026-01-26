ETV Bharat / state

Kota Crime : सवा करोड़ का सोना चुरा ले गया कारीगर, जांच में जुटी पुलिस

कोटा: शहर के महावीर नगर थाना इलाके में एक सोने-चांदी के व्यापारी के यहां से सवा करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है. यह चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के यहां पर कुछ दिन पहले कार्य करने आए कारीगर ने की है. जिसने कारखाने की चाबी चुरा ली और उसके बाद तिजोरी में रखे हुए सोने को लेकर चला गया है. इस घटनाक्रम में महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, साथ ही पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है. पीड़ित कपिल सोनी स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ का अध्यक्ष है. यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है. शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि महावीर नगर सेकंड में रहने वाले कपिल सोनी के स्वर्ण रजत के आभूषण बनाने का काम भी करते हैं. जिनके यहां पर कुछ दिन पहले लगाए गए कारीगर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है. मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. कारीगर की आईडी के अनुसार आरोपी का नाम इमरान नाम है. संभवत: यह नाम बदला हुआ है. कपिल सोनी ने नए कारीगर का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया था. पूरे मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है. पीड़ित कपिल सोनी ने हमें बताया है कि 761 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत सवा करोड़ के आसपास है. स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष का बयान, सुनिए... (ETV Bharat Kota)