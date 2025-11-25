ETV Bharat / state

शिल्पकार पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, वाटरप्रूफ प्लाई ​​​​​​​पर 8 इंच उभार कर बनाई कलाकृति

जयपुर के एक शिल्पकार ने दिग्गज अभिनेता को अनोखे रूप से श्रद्धांजलि दी है.

जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव
जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
जयपुर : जयपुर के एक कलाकार ने अपनी कला से उस चेहरे को गढ़ा, जिसे पर्दे पर देखकर पीढ़ियां रोमांचित भी हुईं और भावुक भी. जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव ने बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को समर्पित अनोखी कलात्मक श्रद्धांजलि दी. पंकज ने 8 इंच उभार और अनगिनत भावनाओं को वाटरप्रूफ प्लाई पर उकेरा. क्ले से रिलीफ स्टेच्यू बनाकर इसे मेटल कास्टिंग में ढाला जाएगा ताकि धर्मेंद्र की अमर छवि हमेशा के लिए उम्र से परे, यादों में जीवित रहे.

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता और लाखों दिलों पर राज करने वाले ही-मैन धर्मेंद्र धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनका जादू लोगों के दिलों में जीवित रहेगा. इन्हीं यादों को हमेशा के लिए संजोने के लिए जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र को अपनी कला के माध्यम से विशेष श्रद्धांजलि दी है. पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र का एक भव्य रिलीफ स्टेच्यू तैयार किया है, जिसकी साइज 5.6 फीट × 4 फीट है और इसे 8 इंच उभार के साथ बनाया गया है. इस कला को पहले क्ले में से निर्मित किया गया और अब इसे मेटल कास्टिंग के माध्यम से स्थायी रूप दिया जा रहा है. ये रिलीफ वर्क वाटरप्रूफ प्लाई पर विशेष तकनीक से तैयार किया गया है. इसे थ्री-डायमेंशनल प्रभाव देने के लिए कई इंच उभारकर उकेरा गया है.

पंकज भार्गव, शिल्पकार (ETV Bharat Jaipur)

पंकज भार्गव ने बताया कि ये रिलीफ आर्ट वर्क धर्मेंद्र की याद में उनकी ओर से एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है. वे इस विशेष कलाकृति को धर्मेंद्र के परिवार को भेंट करना चाहते हैं, ताकि ये याद दिलाए कि महान कलाकार कभी जाते नहीं, वे अपनी कला, अपने व्यक्तित्व और अपने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं. पंकज ने कहा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ अभिनेता नहीं, एक भावना हैं. उन्हें इस रूप में गढ़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है. ये श्रद्धांजलि उनके दिल से निकली है और वो चाहते हैं कि ये सदैव उनके परिवार की यादों का हिस्सा बने. धर्मेंद्र के प्रशंसकों के लिए ये रिलीफ आर्ट वर्क एक ऐसी कलात्मक धरोहर बनेगा, जो उनकी अमर छवि को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा.

TAGGED:

DECEASED ACTOR DHARMENDRA
CRAFTSMAN PANKAJ BHARGAVA
TRIBUTE TO ACTOR DHARMENDRA
धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि
DHARMENDRA DEATH

