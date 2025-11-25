ETV Bharat / state

शिल्पकार पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, वाटरप्रूफ प्लाई ​​​​​​​पर 8 इंच उभार कर बनाई कलाकृति

जयपुर : जयपुर के एक कलाकार ने अपनी कला से उस चेहरे को गढ़ा, जिसे पर्दे पर देखकर पीढ़ियां रोमांचित भी हुईं और भावुक भी. जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव ने बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को समर्पित अनोखी कलात्मक श्रद्धांजलि दी. पंकज ने 8 इंच उभार और अनगिनत भावनाओं को वाटरप्रूफ प्लाई पर उकेरा. क्ले से रिलीफ स्टेच्यू बनाकर इसे मेटल कास्टिंग में ढाला जाएगा ताकि धर्मेंद्र की अमर छवि हमेशा के लिए उम्र से परे, यादों में जीवित रहे.

बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता और लाखों दिलों पर राज करने वाले ही-मैन धर्मेंद्र धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया से विदा हो गए हों, लेकिन उनका जादू लोगों के दिलों में जीवित रहेगा. इन्हीं यादों को हमेशा के लिए संजोने के लिए जयपुर के शिल्पकार पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र को अपनी कला के माध्यम से विशेष श्रद्धांजलि दी है. पंकज भार्गव ने धर्मेंद्र का एक भव्य रिलीफ स्टेच्यू तैयार किया है, जिसकी साइज 5.6 फीट × 4 फीट है और इसे 8 इंच उभार के साथ बनाया गया है. इस कला को पहले क्ले में से निर्मित किया गया और अब इसे मेटल कास्टिंग के माध्यम से स्थायी रूप दिया जा रहा है. ये रिलीफ वर्क वाटरप्रूफ प्लाई पर विशेष तकनीक से तैयार किया गया है. इसे थ्री-डायमेंशनल प्रभाव देने के लिए कई इंच उभारकर उकेरा गया है.