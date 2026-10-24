कानपुर में सजी 'क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी'; 1 लाख की कश्मीरी शॉल से लेकर अनोखे म्यूजिकल ड्रम तक
क्राफ्टरूट्स में खरीदारी को उमड़े लोग, 30 हजार वाली साड़ी, सिल्वर और ब्रास की ज्वैलरी सस्ते दामों में मिल रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:22 PM IST
कानपुर: शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए कानपुर में शुक्रवार को क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी शुरू की गई. पिछले कई दिनों से जिस क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी की चर्चाएं जोरों पर थीं, चुन्नीगंज स्थित कंवेंशन सेंटर में उसका संचालन हो रहा है.
सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को फीता काटकर क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदर्शनी में जो कारीगर अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं, उनसे यहां ग्राहक सीधे उत्पादों को खरीद सकते हैं. जो जिस राज्य से यहां पहुंचा है, वह अपने उन उत्पादों के साथ आया है जिनकी अपनी एक अलग विशेषता है.
20 राज्यों से आए 87 कारीगर: प्रदर्शनी में कई कारीगर ऐसे हैं, जो कि सालों से कड़ी मेहनत कर उत्पाद तैयार कर रहे हैं. इन उत्पादों में अधिकतर हैंडमेड हैं. जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं. इस मौके पर उपस्थित ग्रामश्री और क्राफ्टरूट्स की संस्थापक अनारबेन पटेल ने कहा कि प्रदर्शनी में 20 राज्यों से 87 कारीगरों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है. जिसे लोग आकर देख सकते हैं और अपने मनपसंद उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं.
कश्मीर से प्रदर्शनी में पहुंची 1 लाख की शॉल: प्रदर्शनी में जम्मू-कश्मीर (सोपोर) से आई जाहिदा ने बताया कि प्रदर्शनी में उनके स्टाल पर 1 लाख रुपये की शॉल के साथ ही 30 हजार रुपये वाली साड़ियां भी हैं. इसी तरह जो कश्मीरी स्टॉल्स हैं, उनकी कीमतें 2000 रुपये से शुरू हैं. जबकि कश्मीर की जैकेट्स 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक हैं.
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद: इसी तरह अहमदाबाद से पहुंचे तनवीर ने बताया कि उनके स्टाल्स पर जरदोजी, मारवाड़ी कुर्ती समेत अन्य उत्पाद हैं, जिनकी कीमतें 2500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक हैं. हरियाणा से आए अंशुमान ने बताया कि उनके स्टाल्स पर न्यूजपेपर से तैयार उत्पाद हैं, जिनमें डोर हैंगिंग, लाइट्स, होमडेकोर से जुड़े उत्पाद शामिल हैं. डोर हैंगिंग 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की है, जबकि लाइट्स 1500 रुपये की है. किचन मेट्स की कीमत 500 रुपये है. इसी तरह गोवा से आए फैजल ने बताया कि उनके स्टाल पर सारे म्यूजिकल उपकरण हैं. इनमें हैप्पी ड्रम है, जिसकी कीमत 2000 रुपये से शुरू है. जबकि ढोलक 500 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक हैं.
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