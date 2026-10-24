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कानपुर में सजी 'क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी'; 1 लाख की कश्मीरी शॉल से लेकर अनोखे म्यूजिकल ड्रम तक

क्राफ्टरूट्स में खरीदारी को उमड़े लोग, एक लाख की शाल, 30 हज़ार वाली साड़ी देखी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए कानपुर में शुक्रवार को क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी शुरू की गई. पिछले कई दिनों से जिस क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी की चर्चाएं जोरों पर थीं, चुन्नीगंज स्थित कंवेंशन सेंटर में उसका संचालन हो रहा है.

क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी (Video Credit; ETV Bharat) सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को फीता काटकर क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदर्शनी में जो कारीगर अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं, उनसे यहां ग्राहक सीधे उत्पादों को खरीद सकते हैं. जो जिस राज्य से यहां पहुंचा है, वह अपने उन उत्पादों के साथ आया है जिनकी अपनी एक अलग विशेषता है.

क्राफ्टरूट्स प्रदर्शनी में मौजूद सिल्वर और ब्रास से तैयार ज्वैलरी उत्पाद (Photo Credit; ETV Bharat) 20 राज्यों से आए 87 कारीगर: प्रदर्शनी में कई कारीगर ऐसे हैं, जो कि सालों से कड़ी मेहनत कर उत्पाद तैयार कर रहे हैं. इन उत्पादों में अधिकतर हैंडमेड हैं. जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं. इस मौके पर उपस्थित ग्रामश्री और क्राफ्टरूट्स की संस्थापक अनारबेन पटेल ने कहा कि प्रदर्शनी में 20 राज्यों से 87 कारीगरों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है. जिसे लोग आकर देख सकते हैं और अपने मनपसंद उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं. 1 लाख रुपये वाली शॉल दिखातीं जाहिदा. (Photo Credit; ETV Bharat)