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तहजीब और अदब के शहर में सजा हुनर का संसार, पत्थर की पेंटिंग से अफ्रीका के हैप्पी ड्राम तक की प्रदर्शनी, एक फ्रेम में पूरा रामचरितमानस

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लखनऊ: राजधानी में 30 अक्टूबर से 03 नवंबर तक क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन (Craft Roots Exhibition) का आयोजन किया जा रहा. जिसमें देशभर के 90 से अधिक कलाकार और कारीगर ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. गुजरात, गोवा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, यूपी और केरल समेत 22 राज्यों की पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों के स्टॉल लगे हैं. सफेद बारादरी में इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और क्राफ्ट रूट्स की संस्थापिका अनार पटेल ने किया. प्रदर्शनी में हुनरमंदों की भीड़ देख आयोजक भी गदगद हैं.

हर राज्य की अपनी अनूठी कला

एग्जीबिशन में एक से एक अनूठी कलाकृतियां मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ दिलचस्प कहानियां भी समेटे हुए है. गोवा के पारंपरिक ढोलक, गुजरात के हस्तनिर्मित कपड़े और लकड़ी के खिलौनों से लेकर घर की सजावट के लिए बनाए गए मिट्टी और लकड़ी के उत्पादों तक, हर कलाकृति अपने क्षेत्र की संस्कृति और कारीगरों के हुनर को बयां करती है. खास आकर्षण जयपुर के उस कारीगर की पेंटिंग है, जो कृत्रिम रंगों की जगह पत्थरों से मिलने वाले प्राकृतिक रंगों से कलाकृतियां बनाते हैं. कलाप्रेमियों ने एग्जीबिशन को सराहा (Video Credit; ETV Bharat) नदी के कंकड़ों से कलाकृति जयपुर से आए सुनील जहांगीर ने बताया कि हम नदी से छोटे-छोटे कंकड़ और पत्थर चुनकर लाते हैं और उनसे कलाकृतियां बनाते हैं. इसे पत्थर और कंकड़ कला कहते हैं. हर कलाकृति के पीछे एक कहानी होती है, उसके बाद ही वह आकार ले पाती है. खरीरदार अपनी पसंद के अनुसार भी डिजाइन बनवाते हैं और हम उनके कॉन्सेप्ट को साकार करते हैं. हम मोजैक आर्ट भी बनाते हैं, जिसमें फोटो फ्रेम में छोटे-छोटे कटपीस पत्थर लगाकर मोजैक पैटर्न दिया जाता है. पीएम मोदी की स्टोन और मार्बल से बनी अनोखी तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat) जहांगीर ने स्टोन फ्लेक्स आर्ट के बारे में बताया कि इसमें पहले तस्वीर ड्रॉ की जाती है, फिर पत्थरों को काटकर उस पर फिट किया जाता है. इस कला में किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पत्थरों के अपने रंगों से ही तस्वीर तैयार हो जाती है. उन्होंने कहा कि तस्वीर में प्राकृतिक पत्थर इस्तेमाल हुआ है और उस पर किसी तरह का रंग नहीं किया गया है. एक ही छत के नीचे 22 राज्यों की कला (Video Credit; ETV Bharat) तस्वीर के बैकग्राउंड में भी स्टोन और मार्बल का इस्तेमाल होता है. मार्बल, आगरा के लाल पत्थर और अन्य चुने हुए पत्थरों को साथ रखकर अलग-अलग रंगों के मेल से तस्वीर बनाई जाती है. सुनील का दावा है कि पूरे भारत में वह अकेले हैं जो इस कला के साधक हैं. आमतौर पर आर्किटेक्ट इसे टाइल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे हैंडीक्राफ्ट के रूप में ढाला है. वह पिछले 13 साल से ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं. मोजैक आर्ट की प्रदर्शनी (Photo Credit; ETV Bharat) एक फ्रेम में पूरा रामचरितमानस

राजस्थान के माइक्रो मिनिएचर आर्टिस्ट नवीन शर्मा ने एक ही फ्रेम में पूरा रामचरितमानस लिख दिया है. यह कृति बनाने में उन्हें साढ़े छह साल लगे. इसमें करीब 20 लाख अक्षर हैं. इसको साधु-संतों ने खूब सराहा है. नवीन के मुताबिक, भविष्य में अयोध्या में रामचरितमानस संग्रहालय बनने पर इसे वहां स्थापित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संतों का कहना है कि उन्होंने तुलसीदास जी के कार्य को जीवंत कर दिया है. नवीन शर्मा के पास अनोखी कलाकृतियों का भंडार है. ऐसा ही एक मास्टरपीस को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि, इसमें बड़े इमामबाड़े और शाहजहां की शादी के दृश्य को दर्शाया गया है. इसे बनाने में ढाई साल लगे. उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है. उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोग उनकी कला को खूब पसंद कर रहे हैं. प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉल (Photo Credit; ETV Bharat)