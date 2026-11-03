तहजीब और अदब के शहर में सजा हुनर का संसार, पत्थर की पेंटिंग से अफ्रीका के हैप्पी ड्राम तक की प्रदर्शनी, एक फ्रेम में पूरा रामचरितमानस
पढ़िये लखनऊ से संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:49 PM IST
लखनऊ: राजधानी में 30 अक्टूबर से 03 नवंबर तक क्राफ्ट रूट्स एग्जीबिशन (Craft Roots Exhibition) का आयोजन किया जा रहा. जिसमें देशभर के 90 से अधिक कलाकार और कारीगर ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. गुजरात, गोवा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, यूपी और केरल समेत 22 राज्यों की पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों के स्टॉल लगे हैं. सफेद बारादरी में इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और क्राफ्ट रूट्स की संस्थापिका अनार पटेल ने किया. प्रदर्शनी में हुनरमंदों की भीड़ देख आयोजक भी गदगद हैं.
हर राज्य की अपनी अनूठी कला
एग्जीबिशन में एक से एक अनूठी कलाकृतियां मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ दिलचस्प कहानियां भी समेटे हुए है. गोवा के पारंपरिक ढोलक, गुजरात के हस्तनिर्मित कपड़े और लकड़ी के खिलौनों से लेकर घर की सजावट के लिए बनाए गए मिट्टी और लकड़ी के उत्पादों तक, हर कलाकृति अपने क्षेत्र की संस्कृति और कारीगरों के हुनर को बयां करती है. खास आकर्षण जयपुर के उस कारीगर की पेंटिंग है, जो कृत्रिम रंगों की जगह पत्थरों से मिलने वाले प्राकृतिक रंगों से कलाकृतियां बनाते हैं.
नदी के कंकड़ों से कलाकृति
जयपुर से आए सुनील जहांगीर ने बताया कि हम नदी से छोटे-छोटे कंकड़ और पत्थर चुनकर लाते हैं और उनसे कलाकृतियां बनाते हैं. इसे पत्थर और कंकड़ कला कहते हैं. हर कलाकृति के पीछे एक कहानी होती है, उसके बाद ही वह आकार ले पाती है. खरीरदार अपनी पसंद के अनुसार भी डिजाइन बनवाते हैं और हम उनके कॉन्सेप्ट को साकार करते हैं. हम मोजैक आर्ट भी बनाते हैं, जिसमें फोटो फ्रेम में छोटे-छोटे कटपीस पत्थर लगाकर मोजैक पैटर्न दिया जाता है.
जहांगीर ने स्टोन फ्लेक्स आर्ट के बारे में बताया कि इसमें पहले तस्वीर ड्रॉ की जाती है, फिर पत्थरों को काटकर उस पर फिट किया जाता है. इस कला में किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पत्थरों के अपने रंगों से ही तस्वीर तैयार हो जाती है. उन्होंने कहा कि तस्वीर में प्राकृतिक पत्थर इस्तेमाल हुआ है और उस पर किसी तरह का रंग नहीं किया गया है.
एक फ्रेम में पूरा रामचरितमानस
राजस्थान के माइक्रो मिनिएचर आर्टिस्ट नवीन शर्मा ने एक ही फ्रेम में पूरा रामचरितमानस लिख दिया है. यह कृति बनाने में उन्हें साढ़े छह साल लगे. इसमें करीब 20 लाख अक्षर हैं. इसको साधु-संतों ने खूब सराहा है. नवीन के मुताबिक, भविष्य में अयोध्या में रामचरितमानस संग्रहालय बनने पर इसे वहां स्थापित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संतों का कहना है कि उन्होंने तुलसीदास जी के कार्य को जीवंत कर दिया है.
नवीन शर्मा के पास अनोखी कलाकृतियों का भंडार है. ऐसा ही एक मास्टरपीस को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि, इसमें बड़े इमामबाड़े और शाहजहां की शादी के दृश्य को दर्शाया गया है. इसे बनाने में ढाई साल लगे. उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है. उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोग उनकी कला को खूब पसंद कर रहे हैं.
कला प्रेमियों ने खूब सराहा
वहीं प्रदर्शनी देखने पहुंचीं प्रोफेसर ततहिर फातिमा ने कहा कि कई क्राफ्ट ऐसे हैं जिनसे बच्चों को सिखाने के आइडिया मिल रहे हैं. वे हर साल ऐसी प्रदर्शनियों में आती हैं और बहुत कुछ सीखती हैं. उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे इतने राज्यों के कारीगरों को देखना बड़ा अवसर होता है.
डॉ. दुआ नकवी ने कहा कि जब आर्टिजन की बात होती है तो उसके पीछे की कहानी भी सामने आती है, यानी किस राज्य की कौन सी खास कला है और उसका इतिहास क्या रहा है. चूंकि यह प्रदर्शनी 22 राज्यों की कला और शिल्प से जुड़ी है, इसलिए हर राज्य की विशेष कला यहां मौजूद है, जिनकी अपनी अलग कहानियां हैं.
प्रोफेसर विनीता पाठक ने बताया कि वे गोरखपुर विश्वविद्यालय की पूरी टीम के साथ आई हैं. कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह भी यहां मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों से ऐसी प्रदर्शनियों में आती हैं और बेसब्री से इसका इंतजार करती हैं. उन्होंने कहा कि आज के मशीनी दौर में भी लोग हस्तकला को उतना ही प्यार और सम्मान दे रहे हैं, जितना उसे मिलना चाहिए.
डॉ. रुचिता सुजाय चौधरी ने ईटीवी भारत से कहा कि भारत विविधताओं का देश है और इतनी विविधता के बीच अलग-अलग तरह की कारीगरी देखना सराहनीय है. उन्होंने कहा कि लोगों को जरूर ऐसी जगह जाना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या-क्या है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी के लिए कुछ सामान खरीदा है, जो न सोशल मीडिया पर दिखता है और न आम बाजार में. ऐसी प्रदर्शनियों की वजह से अलग-अलग राज्यों की अनोखी चीजें यहां मिल रही हैं.
अफ्रीका का 'हैप्पी ड्रम'
गोवा से आए ढोलक कारीगर फैजल ने बताया कि वे ढोलक खुद बनाते हैं और यह हुनर उन्हें परदादा के जमाने से विरासत में मिला है. उन्होंने बताया कि हैप्पी ड्रम और चंबे जैसे वाद्य यंत्र, जो पहले अफ्रीका में बिकते थे, अब वे खुद बनाने लगे हैं. वे हर तरह के ढोलक तैयार करते हैं. हैप्पी ड्रम का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए होता है. यह नया वाद्य यंत्र है और इसे बनाने में खास कारीगरी लगती है.
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