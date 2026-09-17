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धनबाद के छाताबाद में फिर फटी धरती, कई घर क्षति ग्रस्त, इलाके में दहशत

धनबाद: कतरास के छाताबाद में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना से लोगों में दहशत है. इलाके में तेज धमाके के साथ अचानक जमीन धंस गई. इसके बाद आसपास के कई घरों में दरारें आ गई. घटना के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने खनन क्षेत्र में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही है. लोगों ने प्रशासन से प्रभावित इलाके की जांच कराने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग की है.

घटना को लेकर जानकारी देते स्थानीय (ईटीवी भारत)

पुराने खनन क्षेत्र में बसी है आबादी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह इलाका लंबे समय से खनन गतिविधियों से प्रभावित रहा है. पुराने खनन क्षेत्र के ऊपर आबादी बसने के कारण जमीन धंसने का खतरा लगातार बना रहता है. लोगों का कहना है कि पहले भी इस इलाके में जमीन धंसने की घटनाएं सामने आती रही है.

लोगों के मुताबिक, अचानक जमीन में हलचल और धमाके की आवाज से उन्हें किसी बड़ी घटना की आशंका हुई. घटना के बाद लोगों ने पूरे इलाके का जायजा लिया. कई मकानों में दरारें मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से तत्काल जांच की मांग की है.