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उदघाटन से पहले शिवपुर चर्चा नगरपालिका भवन में आई दरार, निर्माण कार्यों पर उठे सवाल

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है.

CRACKS IN NAGARPALIKA BUILDING
नगरपालिका भवन में आई दरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
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कोरिया: जिले में विकास कार्यों को और रफ्तार दिया जाए, इसके लिए शिवपुर-चरचा में नए नगरपालिका भवन का निर्माण कराया गया. लेकिन अब नया भवन विवादों में घिरता नजर आ रहा है. दरअसल, नए नगरपालिका भवन में कुछ जगहों पर दरारें उभर आई हैं. जिसको लेकर अब लोग भवन निर्माण की गुणवत्ता और लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अभी भवन का उदघाटन भी नहीं हुआ है उससे पहले इसमें दरारें नजर आने लगी हैं.

उदघाटन के पहले आई दरारें

स्थानीय लोगों के अनुसार, लाखों रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस भवन में शुरुआती चरण में ही खामियां सामने आना बेहद चिंताजनक है. लोगों का कहना है कि यदि अभी से इस तरह की स्थिति है, तो भविष्य में भवन की मजबूती और सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है. इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ है. कांग्रेस के मुताबिक, भाजपा सरकार, स्थानीय प्रशासन, सीएमओ और इंजीनियरों की मिलीभगत से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि भवन में आई दरारें घटिया निर्माण कार्य का स्पष्ट प्रमाण है, सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है.

निर्माण कार्यों पर उठे सवाल (ETV Bharat)

कांग्रेस ने उठाए निर्माण कार्य पर सवाल

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस भवन की तकनीकी जांच नहीं कराई गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है. कांग्रेस का आरोप है कि निर्माण के दौरान मानकों की अनदेखी की गई. कंक्रीट की मजबूती के लिए आवश्यक पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, जिससे संरचना कमजोर हो गई. कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कलेक्टर सहित उच्च स्तर पर शिकायत कर जांच की मांग की है.

CRACKS IN NAGARPALIKA BUILDING
नगरपालिका भवन में आई दरार (ETV Bharat)

पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस के आरोपों पर नगर पालिका शिवपुर-चरचा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी वी.के. ओझा ने सभी आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उन्हें मौके पर किसी भी प्रकार की गंभीर दरारें नजर नहीं आई हैं. भवन का निर्माण कार्य अभी भी जारी है. ओझा के अनुसार, वे स्वयं प्रतिदिन साइट का निरीक्षण करते हैं और यदि कहीं कोई छोटी-मोटी तकनीकी खामी दिखाई देती है, तो उसे तुरंत ठीक कराया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके लिए टाइमकीपर और संबंधित इंजीनियर लगातार साइट पर मौजूद रहते हैं और गुणवत्ता पर नजर बनाए रखते हैं, ताकि कार्य मानकों के अनुरूप ही पूरा हो.

CRACKS IN NAGARPALIKA BUILDING
नगरपालिका भवन में आई दरार (ETV Bharat)


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