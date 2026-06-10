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आवासीय क्षेत्र के पास खान में हेवी ब्लास्टिंग, मकानों में आई दरारें, चित्तौड़ दुर्ग में बिना अनुमति निर्माण पर मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़: चंदेरिया पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पुरोहिताें का सांवता के समीप रेदास कॉलोनी के पास स्थित निजी फर्म की संचालित खदान में हेवी ब्लास्टिंग कर दी. इसके कारण उछले पत्थरों और कंपन के कारण कई मकानों और विद्यालय भवन में भी गंभीर नुकसान हुए हैं. इसे लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत भी की गई और हजारी लाल जटिया निवासी पुरोहितों का सांवता ने चंदेरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बुधवार को ग्रामीण जिला मुख्यालय पर भी पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की.

चंदेरिया सीआई मोतीराम सारण ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि माइंस की कुछ ही दूरी पर रेदास कॉलाेनी नामक बस्ती है. आए दिन ब्लास्ट होने से आस-पास के लोगों के जीवन को खतरा बना हुआ है. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे माइंस कर्मचारियों ने जोरदार ब्लास्ट किया, जिससे 4-5 किलो वजनी पत्थर उछल कर खेतों में जा गिरे. इस ब्लास्टिंग से सरकारी स्कूल के साथ-साथ शंकरलाल, मोहनलाल, सुरेश, हजारी लाल आदि के मकानों में दरारें आ गईं और मंदिरोंं में भी नुकसान हुआ है.

घरों की छतों का प्लास्टर गिरा (पुरोहितों का सांवता के ग्रामीण)

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उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि पंचायत की और से निर्मित सामुदायिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो रहा है. लगातार ब्लास्टिंग और वाहनों की आवाजाही से रास्ता भी बंद कर दिया है. इस रिपोर्ट पर चंदेरिया थाना पुलिस ने निजी फर्म के संचालक और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही और मानव जीवन को संकट में डालने का मामला दर्ज कर लिया है. बुधवार दोपहर में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर भी पहुंचे. यहां ग्रामीणों ने माइंस संचालक की ओर से लगातार ब्लास्टिंग करने और दबंगई करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में बताया कि मंगलवार को हुआ विस्फोट इतना खतरनाक था कि उससे उछले हुए पत्थर गिली जमीन में एक फीट तक अंदर धंस गए और कई घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि एक बालिका काे भी सिर में चोट आई. कुछ घरों की छतों का प्लास्टर गिर गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि माइंस संचालक ने आस-पास के आने जाने के रास्ते तक कब्जा लिए हैं और भारी वाहनों के चलने से उड़ती धूल परेशानी का सबब बन चुकी है.