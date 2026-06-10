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आवासीय क्षेत्र के पास खान में हेवी ब्लास्टिंग, मकानों में आई दरारें, चित्तौड़ दुर्ग में बिना अनुमति निर्माण पर मामला दर्ज

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि माइंस संचालक ने आस-पास के आने-जाने के रास्ते तक कब्जा लिए हैं.

घरों की दीवारों में आई दरार
घरों की दीवारों में आई दरार (पुरोहितों का सांवता के ग्रामीण)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 7:01 PM IST

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चित्तौड़गढ़: चंदेरिया पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पुरोहिताें का सांवता के समीप रेदास कॉलोनी के पास स्थित निजी फर्म की संचालित खदान में हेवी ब्लास्टिंग कर दी. इसके कारण उछले पत्थरों और कंपन के कारण कई मकानों और विद्यालय भवन में भी गंभीर नुकसान हुए हैं. इसे लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत भी की गई और हजारी लाल जटिया निवासी पुरोहितों का सांवता ने चंदेरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बुधवार को ग्रामीण जिला मुख्यालय पर भी पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की.

चंदेरिया सीआई मोतीराम सारण ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि माइंस की कुछ ही दूरी पर रेदास कॉलाेनी नामक बस्ती है. आए दिन ब्लास्ट होने से आस-पास के लोगों के जीवन को खतरा बना हुआ है. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे माइंस कर्मचारियों ने जोरदार ब्लास्ट किया, जिससे 4-5 किलो वजनी पत्थर उछल कर खेतों में जा गिरे. इस ब्लास्टिंग से सरकारी स्कूल के साथ-साथ शंकरलाल, मोहनलाल, सुरेश, हजारी लाल आदि के मकानों में दरारें आ गईं और मंदिरोंं में भी नुकसान हुआ है.

घरों की छतों का प्लास्टर गिरा
घरों की छतों का प्लास्टर गिरा (पुरोहितों का सांवता के ग्रामीण)

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उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि पंचायत की और से निर्मित सामुदायिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो रहा है. लगातार ब्लास्टिंग और वाहनों की आवाजाही से रास्ता भी बंद कर दिया है. इस रिपोर्ट पर चंदेरिया थाना पुलिस ने निजी फर्म के संचालक और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही और मानव जीवन को संकट में डालने का मामला दर्ज कर लिया है. बुधवार दोपहर में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर भी पहुंचे. यहां ग्रामीणों ने माइंस संचालक की ओर से लगातार ब्लास्टिंग करने और दबंगई करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में बताया कि मंगलवार को हुआ विस्फोट इतना खतरनाक था कि उससे उछले हुए पत्थर गिली जमीन में एक फीट तक अंदर धंस गए और कई घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि एक बालिका काे भी सिर में चोट आई. कुछ घरों की छतों का प्लास्टर गिर गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि माइंस संचालक ने आस-पास के आने जाने के रास्ते तक कब्जा लिए हैं और भारी वाहनों के चलने से उड़ती धूल परेशानी का सबब बन चुकी है.

विस्फोट से उछले पत्थर गिली जमीन में धंस गए
विस्फोट से उछले पत्थर गिली जमीन में धंस गए (पुरोहितों का सांवता के ग्रामीण)

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चित्तौड़ दुर्ग में बिना अनुमति निर्माण : यूनेस्को की और से घोषित विश्व धरोहर एवं भारत सरकार की और से संरक्षित चित्तौड़ दुर्ग क्षेत्र में बिना अनुमति कराए जा रहे निर्माण कार्य के मामले में कोतवाली चित्तौड़गढ़ पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है. यह प्रकरण दुर्ग स्थित रतनसिंह महल के समाने किए निर्माण को लेकर हुआ है. पुरातत्व विभाग ने अब भी कई अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया हुआ है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मंडल चित्तौड़गढ़ के संरक्षण सहायक प्रेमचंद शर्मा ने पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि चित्तौड़ दुर्ग यूनेस्को की ओर से घोषित विश्व धरोहर स्थल होने के साथ ही भारत सरकार की और संरक्षित स्मारक है. दुर्ग की प्राचीर के भीतर का सम्पूर्ण क्षेत्र प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित है, जहां केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं.

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यहां युवराजादित्य सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ की ओर से दुर्ग स्थित रतनसिंह महल के सामने बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था. विभागीय अधिकारियों की ओर से पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य जारी पाए जाने पर थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19(1) एवं 30(ए) तथा धारा 329(3) बीएनएस 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है.

चित्तौड़ दुर्ग क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण संबंधी गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस एवं संबंधित विभाग की और से आगामी दिनों में भी विशेष अभियान जारी रखा जाएगा. संरक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करा कर नियमों के विपरीत पाए जाने वाले अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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चित्तौड़ दुर्ग में अवैध निर्माण
आवासीय क्षेत्र के ब्लास्टिंग
CONSTRUCTION IN CHITTOR FORT

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