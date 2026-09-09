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औद्योगिक इकाई में चल रहे हैमर की धमक और कंपन से सरकारी कार्यालय में आई दरारें

कार्यालय की इमारत में आने वाली दरारें और सुरक्षा को देखते हुए समय-समय पर मरम्मत का कार्य कराया जाता है.

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 7:33 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की इमारत को लेकर अब विभागीय स्तर पर चिंता जताई गई है. कार्यालय के आसपास संचालित होने वाली फैक्ट्री में भारी हेमर चलने से होने वाले तेज कंपन और धमक भवन की संरचना पर पड़ने की बात सामने आई है. लगातार होने वाले कंपन के कारण कार्यालय की इमारत में समय-समय पर दरारें दिखाई देती हैं. जिनका विभाग की ओर से मरम्मत करने का कार्य कराया जाता है.

ARTO प्रशासन अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक आरटीओ कार्यालय इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है. आसपास कई औद्योगिक इकाइयां संचालित है. जहां बड़े हैमर का इस्तेमाल किया जाता है. हैमर के चलने से तेज धमक और कंपन पैदा होता है, जिसका असर कार्यालय भवन पर पड़ रहा है. लगातार कंपन के चलते बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्सों में दरारें आने की स्थिति सामने आती रहती है. समय-समय पर जिसकी विभाग द्वारा मरम्मत कराई जाती है.

हैमर की धमक और कंपन से सरकारी कार्यालय में दरारें: आगे बताया कि कार्यालय की इमारत में आने वाली दरारें और सुरक्षा को देखते हुए समय-समय पर मरम्मत का कार्य कराया जाता है, ताकि कार्यालय के संचालन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. हालांकि, केवल मरम्मत करना स्थाई समाधान नहीं माना जा सकता है. भवन की संरचनात्मक स्थिति की तकनीकी जांच जरूरी है. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लगातार हो रहे कंपन का भवन की मजबूती पर कितना असर पड़ रहा है.

अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UP (ETV Bharat)

समय-समय पर मरम्मत का कार्य: ARTO प्रशासन के मुताबिक, इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है. पत्राचार के जरिए औद्योगिक इकाइयों से होने वाले कंपन और RTO कार्यालय को पहुंच रहे संभावित नुकसान की स्थिति की जानकारी दी गई है. विभाग ने लोक निर्माण विभाग को भी पत्राचार किया है, जिससे कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कार्यालय का भौतिक निरीक्षण करें और मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा सके. भवन के भौतिक निरीक्षण के बाद यह पता लगाया जा सकेगा कि इमारत संरचनात्मक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं.

परिवहन विभाग से प्राप्त शिकायत का संज्ञान: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह के मुताबिक, परिवहन विभाग से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए टीम को मौके पर भेज कर जांच कराई गई. यूपीपीसीबी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान आरटीओ ऑफिस में ध्वनि तीव्रता 82 डेसीबल पाई गई जो कि निर्धारित मानक 75 डेसीबल से अधिक है इसके साथ-साथ कंपन भी पाया गया. औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित एंबिएंट नॉइस स्टैंडर्ड दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल है.

अंकित सिंह के मुताबिक संबंधित औद्योगिक इकाई को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश में स्पष्ट रूप से उद्योग में स्थापित हमर के संचालन से उत्पन्न ध्वनि और कंपन को नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रभावी तकनीकी उपाय करने के लिए कहा गया है. इसके अतिरिक्त सुधारणात्मक कार्यों की फोटोग्राफ वीडियो तकनीकी विवरण और नॉइस एवं वाइब्रेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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