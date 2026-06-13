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गोमती पर बन रहे पुल के बीम में दरार, सुलतानपुर डीएम ने दिए जांच के आदेश

गोमती नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित पुल के बीम में दरार. ( ETV Bharat )

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हुआ होता, तो पुल के महत्वपूर्ण हिस्से में इस प्रकार की दरार नहीं आती.

जानकारी के अनुसार पुल के एक बीम में दरार दिखाई देने के बाद निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया. आरोप है कि दरार को सार्वजनिक नजरों से छिपाने के लिए संबंधित हिस्से को कपड़ों और बोरों से ढक दिया गया.

निर्माणाधीन पुल के बीम में दरार. डीएम ने दिए जांच के आदेश. (ETV Bharat)

कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के गुदरा और लंभुआ विधानसभा क्षेत्र के सलाहपुर के बीच बन रहे इस पुल में आई तकनीकी खामी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

सुलतानपुर: गोमती नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित पुल के बीम में दरार आने की खबर से सेतु निगम और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है. निर्माण कार्य करीब साढ़े सात वर्ष पहले शुरू हुआ था और वर्ष 2022 तक इसके पूर्ण हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.

हालांकि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. अब बीम में दरार सामने आने से परियोजना की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गया है.

सुलतानपुर में गोमती नदी पर बन रहे पुल के बीम में दरार. (ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण परियोजना लगातार विलंब का शिकार हुई है. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पुल अभी तक जनता के उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाया है. वहीं बीम में आई दरार ने भविष्य में पुल की मजबूती और सुरक्षा को लेकर भी आशंकाएं बढ़ा दी हैं.

स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है. क्षेत्रीय विधायक राजेश गौतम ने कहा है कि इस मुद्दे को मैं मुख्यमंत्री के पास ले जाऊंगा. यदि निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करवाऊंगा.

सेतु निगम के परियोजना अधिकारी का बयान

सूरापुर-विजेथुआ-गुदरा-कोइरीपुर मार्ग पर निर्माणाधीन गोमती नदी सेतु की एक बीम में प्री-स्ट्रेसिंग के दौरान क्रैक आ गया. सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह के अनुसार 11 जून को प्री-स्ट्रेसिंग जैक फेल होने से अधिक लोड पड़ गया, जिससे स्पान पी3-पी4 की अपस्ट्रीम बीम में दरार आई.

विभाग ने बताया कि बीम की मरम्मत कराकर थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी. जांच में मानक सही न मिलने पर बीम हटाकर नई बीम डाली जाएगी.

तो वही मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि खबरों का संज्ञान लिया गया है. एडीएम एफ आर के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच करवाई जाएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.