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जोधपुर: बुझावड़ में अवैध माइनिंग ब्लास्ट से दहशत, 36 से ज्यादा मकानों में दरारें, ग्रामीण बोले-धमाके के बाद सताता है घर गिरने का डर

अवैध माइनिंग से ग्रामीण परेशान ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर से सटे बुझावड़ गांव में अवैध माइनिंग के लिए की गई ब्लास्टिंग से सरकारी स्कूल सहित तीन दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आने का मामला सामने आया है. ब्लास्टिंग के दौरान तेज धमाके से लोग दहशत में आ गए. ग्रामीणों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो. घरों की छतें हिलने लगीं और दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं. इससे लोगों को मकान गिरने का डर सताने लगा है. क्षेत्र में लंबे समय से माइनिंग गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन ब्लास्टिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.