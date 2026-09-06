ETV Bharat / state

धनबाद में बसाए गए विस्थापितों के मकान में पड़ी दरारें, गैस रिसाव से लोगों में दहशत

धनबाद में न्यू मोती नगर में विस्थापितों को बसाया गया है. यहां भी दीवारें दरकने लगी हैं, गैस रिसाव होने लगा है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद

Graphics Images
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले में परियोजना विस्तारीकरण के लिए सेल प्रबंधन ने पूर्व में पुराने मोती नगर में रहने वाले हजारों परिवारों को विस्थापित करके, न्यू मोती नगर में बसाया था. लोगों ने नए ठिकाने पर सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब यही आशियाना उनके लिए खतरे का कारण बनते जा रहे हैं.

दरअसल, चासनाला स्थिति न्यू मोती नगर में तीन मकानों में दरारें पड़ने के साथ जमीन से गैस रिसाव शुरू होने की शिकायत सामने आई है. स्थिति से डरे प्रभावित परिवार अपने घरों को छोड़कर किराये के मकानों और रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं.

विस्थापितों के मकान में पड़ी दरारें (Etv Bharat)

बढ़ रही है मकानों में दरार: स्थानीय

प्रभावित परिवारों ने मामले की लिखित जानकारी सेल प्रबंधन को दी है और जल्द मौके की जांच कराकर समस्या का स्थाई समाधान निकालने की मांग की है. लोगों का कहना है कि मकानों में दिखाई दे रही दरारें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में परिवारों के बीच किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

DISPLACED PERSONS
दरार में बढ़ रहा दायरा (Etv Bharat)

तीन मकानों में दरार, जमीन से गैस रिसाव

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दीपक दत्ता, सावित्री देवी और सीताराम दास के मकानों में दरारें आई हैं. कुछ जगहों पर दरारें बढ़ती जा रही हैं. इसी बीच जमीन से गैस निकलने की शिकायत ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि घर की स्थिति देखकर अब वहां रहना सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है.

DISPLACED PERSONS
घटना के बाद दहशत में लोग (Etv Bharat)

घर छोड़ रहे लोग!

मकान गिरने की आशंका की वजह से कुछ परिवारों ने अपना घर खाली कर दिया है. कोई किराये के मकान में रह रहा है तो किसी ने अपने परिवार को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया है. कुछ महिलाओं को उनके मायके भेज दिया गया है. लोगों का कहना है कि घर छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

जिस जगह को सुरक्षित ठिकाना समझा, वहीं मंडराने लगा खतरा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुराने मोती नगर से विस्थापन के बाद न्यू मोती नगर में बसाए जाने के समय परिवारों को उम्मीद थी कि उन्हें सुरक्षित और स्थाई आवास मिलेगा. सालों की मेहनत से लोगों ने यहां मकान बनाए और अपना जीवन दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन अब मकानों में दरार और गैस रिसाव की समस्या ने उन्हें फिर चिंता में डाल दिया है.

लोगों का कहना है कि एक बार विस्थापन का दर्द झेलने के बाद उन्होंने यहां अपना घर बसाया था, अब यदि यही जमीन असुरक्षित हो रही है तो उनके सामने फिर से भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.

भूमिगत आग को बताया जा रहा गैस रिसाव की वजह

स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके के नीचे लगी भूमिगत आग के कारण गैस रिसाव हो रहा है. उनका कहना है कि जमीन के अंदर की स्थिति का असर आसपास के मकानों पर भी दिखाई देने लगा है, हालांकि, मकानों में दरार आने और गैस रिसाव के वास्तविक कारणों की अभी तकनीकी पुष्टि नहीं हुई है.

विशेषज्ञों की टीम से जांच की मांग

विशेषज्ञों की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि मकानों में दरार किस वजह से आई है और गैस रिसाव का स्रोत क्या है? इसलिए प्रभावित परिवार, सेल प्रबंधन से विशेषज्ञों की टीम बुलाकर पूरे क्षेत्र की तकनीकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं.

सेल प्रबंधन को दी लिखित शिकायत

पीड़ित परिवारों ने मामले की लिखित जानकारी सेल प्रबंधन को दी है. शिकायत में मकानों की स्थिति की जांच कराने, गैस रिसाव के कारणों का पता लगाने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है. लोगों का कहना है कि समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम भेजकर मौके का निरीक्षण कराया जाना चाहिए. यदि किसी मकान को रहने के लिहाज से असुरक्षित पाया जाता है तो वहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए.

बिना देर किए कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने सेल प्रबंधन और प्रशासन से किसी बड़ी घटना का इंतजार किए बिना कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अभी कुछ मकानों में ही दरार और गैस रिसाव की शिकायत सामने आई है, समय रहते जांच और सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

मामले की कराई जाएगी जांच: सेल प्रबंधन

वहीं, मामले को लेकर सेल प्रबंधन का कहना है कि न्यू मोती नगर में मकानों में दरार और गैस रिसाव की शिकायत की जानकारी मिली है. मामले की जांच-पड़ताल कराई जाएगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- धंस गया सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल, भवन के साथ जमीन में आई दरारें

धनबाद के बालूगद्दा में धंसी जमीन, बना बड़ा गोफ, जहरीली गैस के रिसाव का दावा

धनबाद में 44 करोड़ की सड़क धंसी, 6 महीने बीते, नहीं सुधरे हालात

TAGGED:

घरों में दरार
CRACKS HOUSES
DHANBAD
DISPLACEMENT
DISPLACED PERSONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.