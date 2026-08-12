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उत्तरकाशी के सौली कस्बे में भू धंसाव से बढ़ा खतरा, तीन और मकानों में आई दरारें

उत्तरकाशी: नगर पंचायत नौगांव के सौली कस्बे में तीन दिन पहले हुए भू धंसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. बीती मंगलवार रात हुई बारिश के बाद स्योरी मोटर मार्ग पर पहले से भी गहरी दरारें और गड्ढे बन गए हैं. इसकी चपेट में आने से तीन और मकानों में दरारें पड़ गई हैं. इससे प्रभावित परिवारों में भय का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने की मांग की है.

भू धंसाव से खतरे में आए कई मकान: बता दें कि बीते 8 अगस्त को स्योरी मोटर मार्ग पर हुए भू धंसाव से कस्बे के आधा दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए थे. खतरे को देखते हुए कुछ परिवार अपने मकान खाली कर चुके हैं. वहीं, जिन मकानों में पहले हल्की दरारें थीं, वे अब गहरी और चौड़ी होती जा रही हैं. कुछ नए मकानों में भी दरारें उभर आई हैं.

सड़क पर गड्ढा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लोनिवि ने 8 अगस्त को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए सड़क पर पड़ी दरारों को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया था, लेकिन बारिश के बाद दरारें फिर उभर आईं. सड़क पर गहरे गड्ढे भी बन गए हैं. स्थानीय लोगों ने दुर्घटना से बचाव के लिए गड्ढों में लकड़ी की बल्लियां लगाकर चारों ओर पत्थर रख दिए हैं. वार्ड 7 के सभासद सुनील कोहली, पूर्व प्रधान श्याम लाल और राकेश जैन ने जिलाधिकारी से प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी सुरक्षित ठिकाने की मांग की है.