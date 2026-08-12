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उत्तरकाशी के सौली कस्बे में भू धंसाव से बढ़ा खतरा, तीन और मकानों में आई दरारें

उत्तरकाशी जिले के पंचायत नौगांव के सौली कस्बे में लगातार बढ़ रहा भू धंसाव, तीन और मकानों में दरारें पड़ने से दहशत में आए लोग

Sauli Village Cracks
भू धंसाव से खतरे में मकान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 7:27 PM IST

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उत्तरकाशी: नगर पंचायत नौगांव के सौली कस्बे में तीन दिन पहले हुए भू धंसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. बीती मंगलवार रात हुई बारिश के बाद स्योरी मोटर मार्ग पर पहले से भी गहरी दरारें और गड्ढे बन गए हैं. इसकी चपेट में आने से तीन और मकानों में दरारें पड़ गई हैं. इससे प्रभावित परिवारों में भय का माहौल है. लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने की मांग की है.

भू धंसाव से खतरे में आए कई मकान: बता दें कि बीते 8 अगस्त को स्योरी मोटर मार्ग पर हुए भू धंसाव से कस्बे के आधा दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए थे. खतरे को देखते हुए कुछ परिवार अपने मकान खाली कर चुके हैं. वहीं, जिन मकानों में पहले हल्की दरारें थीं, वे अब गहरी और चौड़ी होती जा रही हैं. कुछ नए मकानों में भी दरारें उभर आई हैं.

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सड़क पर गड्ढा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लोनिवि ने 8 अगस्त को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए सड़क पर पड़ी दरारों को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया था, लेकिन बारिश के बाद दरारें फिर उभर आईं. सड़क पर गहरे गड्ढे भी बन गए हैं. स्थानीय लोगों ने दुर्घटना से बचाव के लिए गड्ढों में लकड़ी की बल्लियां लगाकर चारों ओर पत्थर रख दिए हैं. वार्ड 7 के सभासद सुनील कोहली, पूर्व प्रधान श्याम लाल और राकेश जैन ने जिलाधिकारी से प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी सुरक्षित ठिकाने की मांग की है.

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सौली में भू धंसाव से दहशत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

भूवैज्ञानिक और एसडीएम ने सौली में किया आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण: जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर बुधवार यानी 12 अगस्त को बड़कोट एसडीएम और भूवैज्ञानिक की टीम ने आपदा प्रभावित सौली क्षेत्र का निरीक्षण किया. टीम ने पाया कि 7-8 अगस्त को हुई भारी बारिश के बाद नौगांव नगर पंचायत के वार्ड सात में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और नौगांव-स्योरी मोटर मार्ग के बीच भू-धंसाव से कई भवनों में दरारें आई हैं.

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भूवैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दरार और झुकाव से कुछ भवन हुए खतरनाक: कुछ भवनों में ज्यादा दरार और झुकाव के कारण उन्हें रहने योग्य नहीं पाया गया. प्रशासन ने ऐसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है. भूवैज्ञानिक निरीक्षण में क्षेत्र में करीब तीन से चार मीटर मोटी मिट्टी की परत मिली.

चट्टानों का आउटक्रॉप नहीं मिलने और वर्षा जल के जमीन में रिसाव के कारण प्रथम दृष्टया भू-धंसाव की स्थिति सामने आई है. क्षेत्र में चीड़ के पेड़ भी ढाल की दिशा में झुके मिले, जिससे भू भाग में लगातार मूवमेंट की आशंका जताई गई है. टीम ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अति संवेदनशील क्षेत्र के परिवारों के विस्थापन पर निर्णय लिया जाएगा.

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उत्तरकाशी में मकानों में दरार
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