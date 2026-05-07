ग्रामीणों का आरोप: खनन ब्लास्टिंग से स्कूल भवन में दरारें, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
भीलवाड़ा के शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के बारणी में खनन के लिए 21 साल पहले स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन खान मालिक अब खनन कर रहा.
Published : May 7, 2026 at 2:55 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र के बारणी गांव में स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हो रहे लीज खनन में ब्लास्टिंग से स्कूल भवन में दरारें आई हैं. ग्रामीणों द्वारा कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने पर गुरुवार को महिलाएं और पुरुष भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे. स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की. कलेक्टर ने विधायक के सामने ही खनिज विभाग के माइनिंग इंजीनियर को फोन कर मामले की जल्द जांच करने के निर्देश दिए.
विधायक सांखला ने बताया कि शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के बारणी गांव में काफी मात्रा में खनन के लिए एलओआई जारी हो रखी है. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य के दौरान बड़ी-बड़ी ब्लास्टिंग होने से विद्यालय की इमारत में दरारें आ गई हैं. इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले खनिज एवं राजस्व विभाग को शिकायत की, लेकिन खनन मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में स्कूल भवन के पास जिस माइंस में खनन किया जा रहा है, उसका आवंटन दूसरी जगह है और चला दूसरी जगह पर रहे हैं. विधायक ने कहा कि बारणी गांव एक नवीन ग्राम पंचायत है. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लास्टिंग से घरों और स्कूल भवन में दरारें आ रही हैं. पूर्व में हुए हंगामे में ग्रामीणों को बेवजह परेशान किया गया.
21 साल पहले की मंजूरी है: उन्होंने बताया कि 21 साल पहले एलओआई जारी हुई थी, लेकिन नियमानुसार तीन साल में खनन शुरू न करने पर पट्टा स्वत: रद्द हो जाता है. अब बाहुबली उस माइंस को चलाना चाह रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है. विधायक ने पुलिस पर ग्रामीणों को परेशान कर माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कलेक्टर से बारणी गांव का दौरा करने की मांग की, क्योंकि अत्यधिक ब्लास्टिंग से स्कूल भवन कभी भी गिर सकता है. उन्होंने कहा कि उन्हें कलेक्टर और एसपी पर पूरा भरोसा है कि वे अवैध खनन पर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो सीएम से मुलाकात करेंगे. ब्लास्टिंग से घरों व स्कूल भवन में दरारें आ रही है पूर्व में कुछ हंगामा हुआ था ग्रामीणों को उस मामले में बेवजह परेशान किया जा रहा