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ग्रामीणों का आरोप: खनन ब्लास्टिंग से स्कूल भवन में दरारें, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

विधायक के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने आए ग्रामीण ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र के बारणी गांव में स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हो रहे लीज खनन में ब्लास्टिंग से स्कूल भवन में दरारें आई हैं. ग्रामीणों द्वारा कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने पर गुरुवार को महिलाएं और पुरुष भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे. स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की. कलेक्टर ने विधायक के सामने ही खनिज विभाग के माइनिंग इंजीनियर को फोन कर मामले की जल्द जांच करने के निर्देश दिए. विधायक सांखला ने बताया कि शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के बारणी गांव में काफी मात्रा में खनन के लिए एलओआई जारी हो रखी है. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य के दौरान बड़ी-बड़ी ब्लास्टिंग होने से विद्यालय की इमारत में दरारें आ गई हैं. इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले खनिज एवं राजस्व विभाग को शिकायत की, लेकिन खनन मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. पढ़ें: अवैध खनन को लेकर ग्रामीणो ने सौंपा ज्ञापन, वन विभाग कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप