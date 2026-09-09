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दिल्ली: रानी गार्डन में दो घरों के बीच आई गहरी दरार, मची अफरा-तफरी; कई परिवारों को मकान खाली करने की सलाह

दिल्ली नगर निगम (MCD) टीम को इमारतों की जांच के लिए बुलाया गया है.

रानी गार्डन में दो घरों के बीच दरार से मचा हड़कंप
रानी गार्डन में दो घरों के बीच दरार से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2026 at 8:45 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के रानी गार्डन इलाके में दो पुराने मकानों के बीच अचानक दरार आने से हड़कंप मच गया. दरार बढ़ने और दोनों इमारतों में से एक के झुकने की आशंका से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने के बाद कृष्णा नगर विधायक डॉ. अनिल गोयल, एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. स्थिति को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीम को भी इमारतों की जांच के लिए बुलाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, रानी गार्डन में दोनों मकान काफी पुराने हैं. इनमें से एक इमारत तीन मंजिला है, जबकि दूसरा दो मंजिला है. दोनों मकानों के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें संचालित होती हैं और ऊपर के हिस्से में किराये पर परिवार रहते हैं. दरार की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और मकानों में रह रहे लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए.

रानी गार्डन में दो घरों के बीच दरार (ETV Bharat)

विधायक डॉ. अनिल गोयल ने बताया कि रानी गार्डन में दो मकानों के बीच दरार आने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि दोनों मकानों में कई परिवार रहते हैं, जिन्हें एहतियात के तौर पर मकान खाली करने के लिए कहा गया. साथ ही दोनों इमारतों के मालिकों से संपर्क किया जा रहा है. एमसीडी को भी मामले की जानकारी दे दी गई है. MCD की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों इमारतों की तकनीकी जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि भवन कितना सुरक्षित हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

वहीं, स्थानीय लोग नूर मोहम्मद और वीरेंद्र का कहना है कि दोनों इमारतों के बीच दरार पिछले काफी समय से दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यह लगातार बढ़ती नजर आ रही है. आशंका है कि इमारत का एक हिस्सा धीरे-धीरे एक तरफ झुक रहा है. इसी वजह से आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है. इन्होंने प्रशासन और निगम से मांग की है कि मामले की जल्द तकनीकी जांच कराई जाए. यदि इमारत असुरक्षित पाई जाती है तो तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं. फिलहाल इलाके में लोगों की नजर MCD की जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है.

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